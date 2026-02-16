Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε αναχαίτιση πετρελαιοφόρου στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο φέρεται να είχε διαφύγει από τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά πλοίων που δραστηριοποιούνται υπό περιοριστικά μέτρα.

Το Veronica III, με σημαία Παναμά, «επιχείρησε να αψηφήσει τον αποκλεισμό του προέδρου Τραμπ, ελπίζοντας να διαφύγει. Το παρακολουθήσαμε από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, καλύψαμε την απόσταση και το ακινητοποιήσαμε», ανέφερε το Πεντάγωνο στην πλατφόρμα X.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g February 15, 2026

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς την Κυριακή, οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιχείρηση επιβίβασης και κατάσχεσης στο Veronica III χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM, δηλαδή της υπεύθυνης μονάδας του αμερικανικού στρατού για τον Ινδοειρηνικό.

Το μήνυμα συνοδεύεται από ένα βίντεο που δείχνει Αμερικανούς στρατιωτικούς να επιβιβάζονται σε ελικόπτερο και στη συνέχεια να εισέρχονται στο πλοίο.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα TankerTrackers, το Veronica III είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Το πλοίο μετέφερε περίπου 1,9 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που αντιπροσωπεύει την παραγωγή της Βενεζουέλας για δύο ημέρες, διευκρινίζει το TankerTrackers.

Πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, ένα άλλο πετρελαιοφόρο, το Aquila II, είχε ήδη εντοπιστεί από την Ουάσινγκτον στον Ινδικό Ωκεανό πριν κατασχεθεί με παρόμοιο επιχειρησιακό τρόπο.

«Τα διεθνή ύδατα δεν είναι άβατο. Από ξηράς, αέρος ή θαλάσσης θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», ανέφερε σήμερα το Πεντάγωνο.

protothema.gr