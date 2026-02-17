Σαφή μηνύματα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Τρίτη ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λίγο πριν από την έναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη.

«Σε μια από τις πρόσφατες ομιλίες του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι για 47 χρόνια η Αμερική δεν κατάφερε να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία… Σας λέω: ούτε εσείς θα τα καταφέρετε», ανέφερε ο Χαμενεΐ στην ομιλία του απαντώντας στην προ ημερών δήλωση Τραμπ ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε σε μια από τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι για 47 χρόνια η Αμερική δεν κατάφερε να εξαλείψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Παραπονέθηκε για αυτό στον ίδιο του τον λαό. Για 47 χρόνια, η Αμερική δεν κατάφερε να εξαλείψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτή είναι μια καλή παραδοχή. Σας λέω: Ούτε εσείς θα καταφέρετε να το κάνετε αυτό» είπε ο ηγέτης του Ιράν.

Αναφερόμενος, δε, στις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, ο Χαμενεΐ του απάντησε λέγοντας «ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί ένα τέτοιο χτύπημα που δεν θα μπορεί να σηκωθεί».

«Συνεχίζουν να λένε ότι έχουμε στείλει ένα αεροπλανοφόρο προς το Ιράν. Πολύ καλά, ένα αεροπλανοφόρο είναι ένα επικίνδυνο μέσο, αλλά πιο επικίνδυνο από το αεροπλανοφόρο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στον βυθό της θάλασσας» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

«Το Ιράν δεν θα υποσχεθεί υποταγή στους διεφθαρμένους ηγέτες που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λένε ας διαπραγματευτούμε για την πυρηνική σας ενέργεια, και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι να μην έχετε αυτή την ενέργεια. Αν πρόκειται να γίνει διαπραγμάτευση, και δεν υπάρχει χώρος για διαπραγμάτευση, το να καθορίζεται εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της είναι λάθος και ανόητο» συνέχισε ο Χαμενεΐ.

Ο Ιρανός ηγέτης ολοκλήρωσε την ομιλία του προσευχόμενος για έλεος και συγχώρεση για όσους χαρακτήρισε ως παραπλανημένους συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις του περασμένου διαστήματος, παρουσιάζοντας την εξέγερση ως σχέδιο του εχθρού και όχι ως εγχώριο κίνημα διαμαρτυρίας.

