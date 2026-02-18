Ένα άγριο έγκλημα με θύμα έναν 54χρονο Αμερικανό, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, συνέβη στην Ταϊλάνδη όταν του έστησαν ενέδρα σε ραντεβού που είχε με μια 24χρονη για να την πείσει να είναι ξανά ζευγάρι.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο 54χρονος Στάιν Χιθ Κόουλ είχε δεχθεί πέντε μαχαιριές και είχε δύο σπασμένα πόδια από την επίθεση που δέχθηκε από τέσσερα άτομα – ανάμεσά τους ο νέος σύντροφος και ο αδελφός της 24χρονης Ναν Αρ Τσο.

Η ενέδρα στήθηκε σε ραντεβού του 54χρονου με την 24χρονη με τον Κόουλ κάποια στιγμή να εμφανίζει ένα κουζινομάχαιρο για να πείσει την κοπέλα να τα ξαναβρούν. Τότε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον Κόουλ με έναν μεταλλικό σωλήνα και ένα μαχαίρι.

«Ο νεκρός δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό τους και ακολουθούσε συνεχώς την πρώην φίλη του. Την ημέρα του συμβάντος, λέγεται ότι έβγαλε ένα μαχαίρι, προκαλώντας τους υπόπτους να παρέμβουν και να του επιτεθούν. Οι ύποπτοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αλλά η κατάσταση έγινε χαοτική και έχασαν τον έλεγχο» δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Και οι τέσσερις άνδρες που επιτέθηκαν στον 54χρονο Αμερικανό συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για «επίθεση σε άλλο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο»

Οι αστυνομικοί περιέγραψαν τον Κόουλ ως άνεργο, αλκοολικό, επιθετικό μοναχικό άτομο που δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό. Όπως είπαν «οι συγγενείς της 24χρονη δεν ενέκριναν τη σχέση της με τον Αμερικανό και προσπαθούσαν να τους χωρίσουν. Ο 54χρονος περιγράφεται ως επιθετικός, επιρρεπής σε εκρήξεις και αλκοολικός. Τόσο η οικογένεια της γυναίκας όσο και ο Αμερικανός έμεναν στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων. Υπήρξαν προηγούμενες αντιπαραθέσεις μεταξύ του ίδιου και των συγγενών της».

Γείτονες είπαν ότι άκουγαν το ζευγάρι να τσακώνεται προσθέτοντας ότι ο Κόουλ ζούσε μόνος του για μήνες σε ένα διαμέρισμα στην Ταϊλάνδη, αφού η Τσο έφυγε λόγω φερόμενης παρενόχλησης μετά τον χωρισμό.

