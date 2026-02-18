Τα ανθρωποειδή ρομπότ που εμφανίστηκαν να χορεύουν στο ετήσιο Spring Festival Gala του China Media Group – την τηλεοπτική μετάδοση με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στην Κίνα – έκλεψαν τις εντυπώσεις με άλματα, περιστροφές και ακόμη και backflip με προσγείωση στα γόνατα, χωρίς να χάσουν την ισορροπία τους.

Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, αλλά άνοιξε και μια ευρύτερη συζήτηση: αν τα ρομπότ μπορούν πλέον να εκτελούν χορογραφίες και κινήσεις πολεμικών τεχνών με τέτοια ακρίβεια, ποιες είναι οι πραγματικές τους δυνατότητες;

Σύμφωνα με τον Guardian, οι απόψεις των ειδικών διίστανται. Ορισμένοι τονίζουν ότι, παρά την τεχνολογική πρόοδο, οι δυνατότητες των συγκεκριμένων ρομπότ παραμένουν αυστηρά οριοθετημένες και ότι η επίδειξη εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής στρατηγικής προβολής τεχνολογικής ισχύος.

Βίντεο από την εμφάνισή τους έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς να συγκρίνουν το επίπεδο των φετινών επιδόσεων με εκείνο της περσινής γιορτής, όπου οι κινήσεις ήταν σαφώς πιο περιορισμένες.

Η τεχνολογία ως μέσο προπαγάνδας

Ο Kyle Chan, ειδικός στην τεχνολογική ανάπτυξη της Κίνας στο Brookings Institution στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζει ότι το Πεκίνο αξιοποιεί τέτοιες δημόσιες επιδείξεις για να ενισχύσει το αφήγημα της τεχνολογικής του υπεροχής, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Σε αντίθεση με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ή τον βιομηχανικό εξοπλισμό, τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν απτό και άμεσα ορατό παράδειγμα τεχνολογικής προόδου, που μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί σε μια οθόνη κινητού ή τηλεόρασης.

Σε μια περίοδο έντονου τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι ένας τομέας στον οποίο η Κίνα μπορεί να ισχυριστεί ότι προηγείται, ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής.

Από την πλευρά του, ο Georg Stieler, επικεφαλής ρομποτικής και αυτοματισμού στη Stieler Technology and Marketing, επισημαίνει τον έντονο συμβολισμό της παρουσίας τους σε τηλεοπτική ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Όπως σημειώνει, σε αντίθεση με αντίστοιχα θεάματα άλλων χωρών, στην περίπτωση της Κίνας διακρίνεται μια άμεση σύνδεση μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής και τηλεοπτικού θεάματος.

Το θέαμα δεν σημαίνει βιομηχανική αξιοπιστία

Συγκρίνοντας τη φετινή παρουσία με την περσινή, όταν οι κινήσεις περιορίζονταν κυρίως σε βάδισμα, στροφές και απλά λακτίσματα, ο Stieler εκτιμά ότι η ουσιαστική ένδειξη προόδου είναι η ικανότητα μεγάλου αριθμού σχεδόν πανομοιότυπων ανθρωποειδών να κινούνται συγχρονισμένα, με σταθερό βηματισμό και συνεπή λειτουργία των αρθρώσεων.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η επιτυχία σε μια σκηνική παράσταση δεν μεταφράζεται αυτόματα σε βιομηχανική αξιοπιστία. Οι συγκεκριμένες κινήσεις είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης εκπαίδευσης και επανάληψης· τα ρομπότ δεν μπορούν απλώς να λάβουν μια νέα εντολή και να προσαρμοστούν άμεσα σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον.

Οι χορογραφίες αυτές απαιτούν περιορισμένη αντίληψη του χώρου και βασίζονται κυρίως σε μίμηση και σε συστήματα διατήρησης ισορροπίας. Αυτό απέχει από τις προδιαγραφές αξιοπιστίας που απαιτούνται σε ένα μη δομημένο εργοστασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, η πρόοδος στη λεπτή κινητικότητα των άκρων εξελίσσεται με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με την κίνηση και την ισορροπία.

Μεγάλες επενδύσεις στην ρομποτική από την Κίνα

Η παρουσίαση της νέας γενιάς ρομπότ εντάσσεται στη συνολικότερη τεχνολογική στρατηγική της Κίνας. Σύμφωνα με κρατικά στοιχεία, έως τα τέλη του 2024 είχαν καταγραφεί 451.700 εταιρείες «έξυπνης» ρομποτικής, με συνολικό κεφάλαιο 6,44 τρισ. γουάν (περίπου 932 δισ. δολάρια). Πρωτοβουλίες όπως το «Made in China 2025» και το 14ο Πενταετές Σχέδιο έχουν αναδείξει τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη σε στρατηγικούς πυλώνες της βιομηχανικής πολιτικής του Πεκίνου.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι πωλήσεις ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα θα υπερδιπλασιαστούν το 2026, φθάνοντας τις 28.000 μονάδες. Παράλληλα, ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Tesla στον τομέα της «ενσωματωμένης» τεχνητής νοημοσύνης και του ανθρωποειδούς Optimus θα προέλθει από κινεζικές εταιρείες, επισημαίνοντας ότι πολλοί εκτός Κίνας υποτιμούν τις δυνατότητές της.

Κατά την Marina Zhang, καθηγήτρια τεχνολογίας στο University of Technology Sydney, μια τόσο προβεβλημένη επίδειξη πιθανόν σηματοδοτεί μια νέα φάση στο κινεζικό παραγωγικό μοντέλο: τη μετάβαση από τη χαμηλού κόστους συναρμολόγηση σε προηγμένη, «έξυπνη» μεταποίηση, με τη ρομποτική να λειτουργεί ως βασικός καταλύτης αυτής της αλλαγής.

economistas.gr