Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πλησιάζει σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων στην Ουάσινγκτον. Όπως αναφέρουν, μια ενδεχόμενη επιχείρηση δεν θα περιοριστεί σε μεμονωμένα πλήγματα ακριβείας, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εκτεταμένη, πολυήμερη στρατιωτική εκστρατεία, με χαρακτηριστικά πλήρους πολέμου και σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η επιχείρηση θα είναι πιθανότατα κοινή δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με σαφώς μεγαλύτερο εύρος και πολιτικοστρατηγικό αποτύπωμα από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, κατά τον οποίο το Ισραήλ ηγήθηκε των επιχειρήσεων και οι ΗΠΑ συμμετείχαν σε πλήγματα κατά υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επόμενων τριών ετών της προεδρίας Τραμπ, σημειώνει το Axios.

Καθοριστικό στοιχείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ότι η δημόσια προσοχή και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος παραμένουν περιορισμένοι, γεγονός που αφήνει ελάχιστο περιθώριο για ουσιαστική συζήτηση γύρω από μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση, η οποία θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή την τελευταία δεκαετία. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε πλησιάσει σε στρατιωτική δράση ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου, μετά τη δολοφονία χιλιάδων διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς, ωστόσο τότε η ευκαιρία χάθηκε και υιοθετήθηκε μια διττή στρατηγική: διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, παράλληλα με μαζική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Η διπλωματική οδός εμφανίζεται πλέον να οδηγείται σε αδιέξοδο. Οι συνομιλίες των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη κατέγραψαν περιορισμένη πρόοδο, χωρίς να γεφυρώσουν τις βασικές διαφορές. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι, παρά ορισμένα θετικά στοιχεία, «ο πρόεδρος έχει θέσει όρια που το Ιράν δεν είναι ακόμη διατεθειμένο να αποδεχθεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η διπλωματία να έχει «φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Στο στρατιωτικό σκέλος, η παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή έχει ενισχυθεί δραστικά. Η αμερικανική αρμάδα περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και προηγμένα συστήματα αεράμυνας. Πάνω από 150 πτήσεις μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν ήδη φτάσει στη Μέση Ανατολή, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο αναπτύχθηκαν άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων F-35, F-22 και F-16. Η κλιμάκωση αυτή, σύμφωνα με το Axios, καταδεικνύει ότι η στρατιωτική πίεση δεν αποτελεί μπλόφα.

Το Ισραήλ, το οποίο πιέζει για πιο επιθετική στάση απέναντι στο Ιράν, προετοιμάζεται για σενάριο πολέμου εντός των επόμενων ημερών, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εντός εβδομάδων. Σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι «ο πρόεδρος έχει αρχίσει να κουράζεται», προσθέτοντας πως, παρά τις προειδοποιήσεις ορισμένων συνεργατών του, υπάρχει 90% πιθανότητα στρατιωτικής δράσης στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν καλείται να καταθέσει αναλυτική πρόταση εντός δύο εβδομάδων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Τραμπ ενδέχεται να επιλέξει τη στρατιωτική οδό, έχοντας ήδη δείξει, με την επιχείρηση «Midnight Hammer» το προηγούμενο καλοκαίρι, ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη για άμεση και ταχεία κλιμάκωση.

