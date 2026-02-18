Η Σλοβακία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις προμήθειες πετρελαίου, μετά τη διακοπή των ρωσικών ροών μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, με τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο να προειδοποιεί για αντίποινα κατά της Ουκρανίας εάν δεν αποκατασταθεί άμεσα η τροφοδοσία.

Σε δηλώσεις του, ο Φίτσο ανακοίνωσε την απελευθέρωση 250.000 τόνων από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες της αγοράς. Η απόφαση ελήφθη μετά την αναστολή των ρωσικών παραδόσεων πετρελαίου προς την Ανατολική Ευρώπη, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, προκλήθηκε από ρωσική επίθεση στις 27 Ιανουαρίου στο ουκρανικό τμήμα του αγωγού.

Ωστόσο, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, επικαλούμενος αναφορές των σλοβακικών υπηρεσιών πληροφοριών, υποστήριξε ότι οι εργασίες επισκευής έχουν ολοκληρωθεί, κατηγορώντας την ουκρανική κυβέρνηση ότι δεν επαναλειτουργεί τις ροές για να ασκήσει πίεση στην Ουγγαρία. Όπως ανέφερε, η Βουδαπέστη αντιτίθεται στη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, ο Φίτσο προειδοποίησε ότι η Σλοβακία μπορεί να τερματίσει τη συνεργασία για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Παράλληλα, ο Σλοβάκος πρεσβευτής στο Κίεβο επέδωσε επίσημη διπλωματική νότα, ζητώντας εξηγήσεις για τη διακοπή, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα παραπέμψει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία για εκβιασμό, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να εξαναγκάσει τη χώρα του να ευθυγραμμιστεί με τον «φιλοπολεμικό συνασπισμό» ευρωπαϊκών κρατών.

Ως εναλλακτική λύση, Ουγγαρία και Σλοβακία ζήτησαν από την Κροατία να επιτρέψει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Adria. Ο Φίτσο σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί, καθώς δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ η πλήρης δυναμικότητα του αγωγού και το κόστος μεταφοράς είναι πενταπλάσιο σε σύγκριση με τον Ντρούζμπα.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και είναι έτοιμη να συγκαλέσει συνάντηση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο, υπογραμμίζοντας ότι δεν υφίστανται άμεσοι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό, καθώς Σλοβακία και Ουγγαρία διαθέτουν αποθέματα ισοδύναμα με 90 ημέρες κατανάλωσης.

iefimerida.gr