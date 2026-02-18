Ο Αμερικανός ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ συνελήφθη χθες στη Νέα Ορλεάνη, με κατηγορίες για δύο αδικήματα απλής σωματικής βλάβης, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Mardi Gras, όταν ενεπλάκη σε καβγά έξω από μπαρ στη Γαλλική Συνοικία και στη συνέχεια δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό, προτού η αστυνομία φτάσει στο σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Ορλεάνης, ο 39χρονος ΛαΜπεφ, ο οποίος έχει… παρελθόν μπελάδων με τον νόμο, φέρεται να παρουσίασε έντονα επιθετική συμπεριφορά μέσα σε μπαρ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει, για ν’ αποφευχθεί περαιτέρω ένταση, φέρεται να αντέδρασε, χτυπώντας με γροθιές έναν εργαζόμενο μόλις βγήκε από το κατάστημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και συνέχισε να επιτίθεται στον ίδιο άνδρα, ενώ φέρεται να χτύπησε και δεύτερο άτομο στη μύτη. Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας για άγνωστης φύσεως τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Faubourg Marigny, κοντά στη Γαλλική Συνοικία, εν μέσω των πολυπληθών εορτασμών του Mardi Gras. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ηθοποιός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε προηγουμένως επιδείξει «ανεξέλεγκτη» συμπεριφορά σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ένα νέο βίντεο που έφερε αποκλειστικά στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα ΤΜΖ δείχνει τον Σάια ΛαΜπεφ να προσπαθεί να σηκωθεί από το έδαφος, έχοντας ήδη δεχθεί χτύπημα, που τον έριξε κάτω.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR February 17, 2026

Τον βλέπουμε ημίγυμνο και ήδη με εμφανή τα σημάδια της πάλης στο σώμα του, να σέρνεται στο έδαφος και να ανασηκώνεται ξανά. Ένας άνδρας ακούγεται να του φωνάζει: «Θα σε δείρουμε άσχημα, αγόρι. Ηρέμησε!», προτού του καταφέρει δύο ισχυρά χτυπήματα στο πρόσωπο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δεύτερο άτομο μπαίνει στο πλάνο και τον απειλεί εκ νέου, ενώ ο ΛαΜπεφ κάθεται πλέον στο οδόστρωμα, περικυκλωμένος από κόσμο. Προσπαθεί προς στιγμή να ανασηκωθεί, αλλά δύο άνδρες τον κρατάνε καθηλωμένο, προφανώς περιμένοντας την άφιξη της αστυνομίας.

Μετά τη σύλληψή του, ο ηθοποιός του «Ιντιάνα Τζόουνς» και των «Transformers» αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ έχει οριστεί προκαταρκτική ακρόαση για τις 19 Μαρτίου. Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, μάλιστα, εμφανίστηκε εκ νέου στις εορταστικές εκδηλώσεις του Mardi Gras…

