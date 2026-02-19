Μια 69χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα στην Ισπανία, όταν το όχημά της παρασύρθηκε από χείμαρρο στην πόλη Καμπανάριο της επαρχίας Μπανταχόθ, στην περιοχή της Εστρεμαδούρα, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η γυναίκα προσπάθησε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, αλλά το ρεύμα την παρέσυρε και πνίγηκε.

🔴 La mujer fallecida en Campanario arrastrada por el río Zújar podría haberse guiado por el GPS. Esta es la última hora del suceso #ConexionExtremadura pic.twitter.com/DaNQbuvPXi February 18, 2026

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ισπανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχείλιση ποταμών και εκτεταμένες πλημμύρες.

Una mujer de 69 años ha fallecido en Campanario, Badajoz, por la crecida del río Zújar. El coche en el que circulaba ha sido arrastrado por la corriente.



▶https://t.co/N1CqOU61k5 pic.twitter.com/2e9eO3AZdK — Telediarios de TVE (@telediario_tve) February 18, 2026

Η Ισπανία και η γειτονική Πορτογαλία βρίσκονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική απορρύθμιση, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι, καθώς και συχνότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.

