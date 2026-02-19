Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλά αυτή την ώρα στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Εκπρόσωποι από αρκετές χώρες βρίσκονται στην Ουάσιγκτον για την πρώτη συνεδρίαση. Περίπου 24 χώρες έχουν προσχωρήσει στο Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει ο Τραμπ.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε αρχικά παρουσιαστεί ως ένα περιορισμένο όργανο με αποστολή την εποπτεία της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού του, η αποστολή του έχει έκτοτε διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

skai.gr