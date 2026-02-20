Εγκλωβισμένος μέσα στο θησαυροφυλάκιο υποκαταστήματος τράπεζας στο Μιλάνο, εντοπίστηκε ένας 24χρονος υπήκοος από Μπανγκλαντές τον οποίο συνέλαβαν οι ιταλικές Αρχές.

Ο νεαρός είχε εισέλθει στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας με σκοπό να αδειάσει τις θυρίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, το σχέδιό του ανετράπη όταν εγκλωβίστηκε στον χώρο, χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Η παρουσία του αποκαλύφθηκε όταν οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα με μαύρο μπουφάν και σακίδιο να βρίσκεται μέσα στη θωρακισμένη αίθουσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των καραμπινιέρων προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 24χρονο. Η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετη και ολοκληρώθηκε περίπου στις 6 το πρωί. Οι διασώστες αναγκάστηκαν αρχικά να παραβιάσουν χρηματοκιβώτιο όπου φυλάσσονταν τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου και το οποίο δεν θα άνοιγε πριν από τις 8. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι και η κλειδαριά του θησαυροφυλακίου είχε υποστεί ζημιές από την εσωτερική πλευρά, πιθανόν από προσπάθεια του νεαρού να διαφύγει.

Δείτε βίντεο:

Bloccato nel caveau. Un giovane di 24 anni si introduce nella filiale UniCredit di viale Certosa a Milano durante l’orario di apertura, raggiunge il caveau e tenta di forzare le cassette di sicurezza. Resta però chiuso all’interno e viene individuato grazie al sistema di… pic.twitter.com/TB1Jv2ijEo — Repubblica (@repubblica) February 20, 2026

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο 24χρονος είχε καταφέρει να μπει στο θησαυροφυλάκιο κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της τράπεζας χωρίς να γίνει αντιληπτός. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κανείς δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του ούτε κατά το κλείσιμο του καταστήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.

