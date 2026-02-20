Σε μία κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της Παλαιστίνης, την ώρα που το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει την επόμενη ημέρα στην περιοχή και ενώ ισραηλινές επιθέσεις εξακολουθούν να στοιχίζουν τις ζωές των κατοίκων της Γάζας, η Χαμάς φαίνεται πως ξεκίνησε εκλογές στην ηγεσία της για να επιλέξει το πρόσωπο που θα λάβει σημαντικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το BBC και δημοσιεύματα στον Κόλπο, τα μέλη της Χαμάς στη Γάζα έχουν ήδη ψηφίσει. Όσοι βρίσκονται στη Δυτική Όχθη, στις ισραηλινές φυλακές και στη διασπορά αναμένεται επίσης να ψηφίσουν για τους αντιπροσώπους στο 50μελές γενικό συμβούλιο Σούρα του κινήματος, το οποίο τελικά θα εκλέξει το πολιτικό του γραφείο και έναν νέο προσωρινό ηγέτη. Η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη και εβδομάδες, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Guardian.

Ο νέος ηγέτης θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο βαθμό θα συνεργαστεί για την εφαρμογή ενός σχεδίου ειρήνης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, αν θα αφοπλιστεί και πόσα από τα όπλα του θα εγκαταλείψει, τι θα απαιτήσει σε αντάλλαγμα από το Ισραήλ όσον αφορά την αποχώρηση από την περιοχή και αν θα πιέσει για ένταξη σε μια νέα κυβέρνηση της Γάζας ή θα αποσυρθεί στο πολιτικό παρασκήνιο.

Η Χαμάς, ωστόσο, είναι αποδυναμωμένη. Στον πόλεμο που κύλισε στο αίμα τη Γάζα, το Ισραήλ σκότωσε ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο Γιαχία Σινουάρ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, και ο Μοχάμεντ Ντέιφ, ο στρατιωτικός επικεφαλής της.

Ο Γιαχία Σινουάρ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη νότια Λωρίδα της Γάζας το 2011

Το Ισραήλ δολοφόνησε επίσης τον αναπληρωτή ηγέτη του κινήματος, Σαλέχ αλ-Αρούρι στη Βηρυτό τον Ιανουάριο του 2024 και τον γενικό πολιτικό ηγέτη, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024.

O ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια

Το Ισραήλ προσπάθησε να σκοτώσει μεγάλο μέρος της ηγεσίας που επέζησε σε μια μόνο αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχαν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν μια ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, αλλά οι βασικοί ηγέτες επέζησαν.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι

Οι δύο επικρατέστεροι στην αναμέτρηση για την ηγεσία πιστεύεται ότι είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια και ο Χαλέντ Μεσάαλ, οι οποίοι επέζησαν από την αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα. Και οι δύο παρουσιάζουν μια αρκετά σαφή επιλογή για το μέλλον και τη στρατηγική κατεύθυνση της Χαμάς.

Ο Χαλέντ Μεσάλ

Ο αλ-Χάγια ηγείται της πτέρυγας της Γάζας, αν και ζει στον Κόλπο, και θεωρείται κληρονόμος του Σινουάρ. Χαρακτηρίζεται σκληροπυρηνικός, αν και δεν προέρχεται από τη στρατιωτική πτέρυγα, και ο πιο κοντινός αξιωματούχος στο Ιράν.

Ο Μεσάαλ από την άλλη, είναι βετεράνος της Χαμάς, ένας από τους ιδρυτές της, ο οποίος διετέλεσε ηγέτης της για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Τώρα ηγείται του κινήματος στο εξωτερικό και εκτιμάται ότι ζει στη Ντόχα. Θεωρείται πιο διπλωματικός και διαθέτει ισχυρότερους δεσμούς με το Κατάρ και την Τουρκία.

Η ψηφοφορία διεξάγεται υπό συνθήκες μέγιστης μυστικότητας λόγω του κινδύνου δολοφονίας που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε αναγνωριστεί ότι διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη Χαμάς.

«Όποιος κι αν βρίσκεται στην ηγεσία – είτε πρόκειται για το συμβούλιο της Σούρα είτε για την ίδια την κορυφαία ηγεσία – το ερώτημα είναι: ποιος θέλει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, γνωρίζοντας ότι πιθανότατα θα βρίσκεται στη λίστα ισραηλινών επιθέσεων;» δήλωσε ο Χάλεντ Ελγίντι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Quincy για Υπεύθυνη Πολιτική στην Ουάσινγκτον.

«Είναι σαφές ότι αυτό θα είναι ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαμάς, και μπορεί ακόμη και να είναι υπαρξιακό ζήτημα. Θα επιβιώσει η Χαμάς; Πώς θα μοιάζει; Προφανώς, θα κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν τα φαινόμενα μιας παράδοσης» είπε ο Ελγίντι.

«Ο Μεσάαλ θα έχει καλύτερους δεσμούς με τα αραβικά κράτη, σίγουρα με τους Καταριανούς και τους Τούρκους, οι οποίοι θα έχουν μεγάλη επιρροή», πρόσθεσε. «Μπορεί να υποστηρίξει ότι η εξάρτηση της Χαμάς από το Ιράν θα πρέπει να μειωθεί, καθώς η Τεχεράνη ασχολείται με την επιβίωσή της».

cnn.gr