Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν και ανέσυραν νεκρό τον τελευταίο από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στη Σιέρα Νεβάδα, ολοκληρώνοντας τις πολύημερες έρευνες για τη χιονοστιβάδα που σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στο Κασλ Πικ, στη βόρεια Καλιφόρνια.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος αγνοούμενος ανασύρθηκε νεκρός, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο και των εννέα μελών της ομάδας που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης κοντά στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή που ξεπερνά τα 2.700 μέτρα υψόμετρο, στην περιοχή της λίμνης Τάχο, δημοφιλή προορισμό για ορεινές δραστηριότητες στη βόρεια Καλιφόρνια.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την απώλεια όσων χάθηκαν. Οι σκέψεις μας είναι κοντά στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε η σερίφης της κομητείας Νεβάδα, Σάναν Μουν.

Τριήμερη εκδρομή που κατέληξε σε τραγωδία

Η 15μελής ομάδα, αποτελούμενη από έντεκα σκιέρ και τέσσερις επαγγελματίες οδηγούς βουνού, είχε ξεκινήσει την Κυριακή για τριήμερη εκδρομή σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή. Την Τρίτη, χιονοστιβάδα παρέσυρε τα μέλη της ομάδας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άτομα.

Έξι επιζώντες, πέντε εκδρομείς και ένας οδηγός, κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με σχεδόν μηδενική ορατότητα, καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης νέων χιονοστιβάδων, καθυστέρησαν για αρκετές ώρες την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στο σημείο.

Αναπάντητα ερωτήματα για τις προειδοποιήσεις

Καθώς οι οικογένειες των θυμάτων αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την απόφαση της ομάδας να προχωρήσει στην εκδρομή παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδώσει τις προηγούμενες ημέρες οι αρχές για κύμα κακοκαιρίας, το οποίο συνοδευόταν από έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της χιονοστιβάδας.