Χάος, πυροβολισμοί και έντρομοι πολίτες να τρέχουν να βρουν καταφύγιο συνθέτουν το σκηνικό, βγαλμένο σαν από κινηματογραφική ταινία, που εκτυλίσσεται σήμερα, Κυριακή, στο Μεξικό, στο άκουσμα της είδησης ότι ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Ρούμπεν Θερβάντες, γνωστός ως «El Mencho» και ηγέτης του καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG), σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης στο κρατίδιο Χαλίσκο.

Η είδηση προκάλεσε άμεσες και βίαιες αντιδράσεις, με εκτεταμένα επεισόδια, οδοφράγματα και χάος στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα.

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης και κυβερνητικές πηγές, ο Οσεγκέρα Σερχάντες έπεσε νεκρός σε επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων στο Χαλίσκο, προπύργιο του καρτέλ που ηγείτο. Το CJNG θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές και βίαιες εγκληματικές οργανώσεις διεθνώς, με εκτεταμένη δράση στη διακίνηση κοκαΐνης, φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Video viral del operativo de las fuerzas armadas de Mexico a la búsqueda y caza del líder del CJNG Nemesio Oceguera alias el Mencho. pic.twitter.com/4YuhB1cqA2 — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

Η εξόντωση του «El Mencho» πυροδότησε άμεση κινητοποίηση μελών και συνεργατών του καρτέλ. Σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα κρατίδια Χαλίσκο και Γκουαναχουάτο, καταγράφηκαν επιθέσεις, πυρπολήσεις οχημάτων και μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Καμένα φορτηγά και λεωφορεία χρησιμοποιήθηκαν για να αποκλειστούν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με δυνάμεις ασφαλείας.

Reporte de Villa corona, Jalisco. pic.twitter.com/gSGgTIXJTn — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

🚒Narcobloqueos se registran en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Aguascalientes tras operativos de fuerzas de seguridad.



En Jalisco, un operativo federal en Tapalpa detonó enfrentamientos e incendios de vehículos en distintos puntos, incluida la Zona… pic.twitter.com/N8gJ4GriRd February 22, 2026

🚨 BREAKING: Attacks breakout throughout Puerto Vallarta, Jalisco after the Mexican military killed Nemesio Oseguera Cervantes, aka “El Mencho,” the leader of the Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) pic.twitter.com/qpSqdrCOU3 — Ian Miles Cheong (@ianmiles) February 22, 2026

Εκτός ελέγχου ήταν η κατάσταση στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού. Αναφορές έκαναν λόγο για πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την εκκένωση τερματικών σταθμών και τη διακοπή λειτουργιών. Έντρομοι ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους χώρους αναμονής, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

BREAKING:



Panic at Guadalajara International Airport in Jalisco after a CJNG Cartel attack on the airport in response to the founder and long-time leader of the cartel “El Mencho” having been killed in an army operation a few hours ago. pic.twitter.com/xV8XJfkhKJ — Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026

Passengers and staff seen fleeing from reported gunfire inside Guadalajara International Airport, as members of the CJNG Cartel attempt to storm the airport and several other nearby locations in the Mexican state of Jalisco. pic.twitter.com/LL2axKaYZF — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

El Aeropuerto de Guadalajara en caos pic.twitter.com/eOU7m0V3Zt — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026

Αναστάτωση σημειώθηκε και στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Βαγιάρτα, όπου, σύμφωνα με διεθνή μέσα, επιβάτες απομακρύνθηκαν από τις αίθουσες αναμονής, υπό τον φόβο κλιμάκωσης της βίας. Οι Αρχές ενίσχυσαν την παρουσία τους σε στρατηγικά σημεία, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν τον έλεγχο.

Mexican authorities say Nemesio Oseguera Cervantes, head of the Jalisco New Generation Cartel, was killed in a security operation. pic.twitter.com/Lt1Q4Jm7WV — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Ρούμπεν Θερβάντες βρισκόταν στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες παγκοσμίως. Οι αμερικανικές αρχές είχαν επικηρύξει τη σύλληψή του, με αμοιβή που ξεπερνούσε τα 15 εκατ. δολάρια.

Υπό την ηγεσία του, το CJNG εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιθετικές και ταχέως αναπτυσσόμενες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό, με διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και εμπλοκή σε αιματηρές συγκρούσεις με αντίπαλα καρτέλ και κρατικές δυνάμεις.

Το Μεξικό παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, με τις Αρχές να προσπαθούν να αποτρέψουν περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Φωτογραφία: Reuters

Φωτογραφία: Reuters

Φωτογραφία: Reuters