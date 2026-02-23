«Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο» δηλώνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στην Κνεσέτ ότι η χώρα του βιώνει «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες» εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για ένα πλήγμα «περιορισμένης έκτασης» σε βάρος του Ιράν.

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες (…) Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν λέγοντας ότι «αν οι αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα ήταν «το σοβαρότερο λάθος» στην ιστορία του Ιράν, υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα ότι οποιοδήποτε πλήγμα εκ μέρους των ΗΠΑ, ακόμη και «περιορισμένο» θα την ανάγκαζε να απαντήσει «με δριμύτητα».

ΑΠΕ – ΜΠΕ