Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο δείχνει την 31χρονη Αλίσια Χιουζ, γραμματέα λυκείου στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, να κλαίει κατά τη διάρκεια αστυνομικής ανάκρισης, παραδεχόμενη ότι είχε σεξουαλική σχέση με 18χρονο μαθητή. Η υπόθεση ήρθε στο φως λίγες ημέρες αφότου ο σύζυγός της κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και επείγουσας επιμέλειας των τριών παιδιών τους.

Οι παραδοχές στην ανάκριση

Στο βίντεο της ανάκρισης, η Χιουζ εμφανίζεται να καταρρέει συναισθηματικά, αναφερόμενη στον 18χρονο μαθητή με τον οποίο εντοπίστηκε στο κρεβάτι από τον σύζυγό της την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Όπως ακούγεται να λέει, «η σωματική επαφή… συμβαίνει από τα τέλη Ιανουαρίου».

«Είναι η τρίτη φορά που ήμουν μαζί του», δηλώνει ήρεμα, επισημαίνοντας ότι αυτό συνέβη «όχι πριν κλείσει τα 18».

Αρχικά αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση με άλλους μαθητές, λίγες ώρες αφότου 17χρονος κατήγγειλε ότι είχε επίσης συνευρεθεί μαζί της τουλάχιστον πέντε φορές, ξεκινώντας –σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα– από αυτοκίνητο έξω από κατάστημα Dollar General.

Όταν ο αστυνομικός τη ρώτησε «Είσαι σίγουρη;», η Χιουζ παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον 17χρονο στο συγκεκριμένο κατάστημα και ότι του είχε στείλει φωτογραφίες, αρνούμενη ωστόσο ότι υπήρξε «σχέση».

«Δεν κοιμήθηκα ποτέ μαζί του», υποστήριξε για τον νεότερο καταγγέλλοντα, προτού ζητήσει την παρουσία δικηγόρου.

Οι κατηγορίες και οι πιθανές ποινές

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη σύλληψή της και την απαγγελία πέντε κατηγοριών για αποπλάνηση ανηλίκου. Για καθεμία από αυτές αντιμετωπίζει ποινή έως και έξι ετών κάθειρξης και πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η ίδια κάλεσε την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της την επιτέθηκε όταν τη βρήκε στο κρεβάτι με τον 18χρονο μαθητή. Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Χιουζ ανέφερε ότι, παρότι οι πράξεις της «δεν δικαιολογούνται», υπήρξε «σωματικά και ψυχικά» κακοποιημένη από τον σύζυγό της. «Και κάπως έτσι έφτασα εδώ. Και τώρα βρίσκομαι εδώ», λέει στο βίντεο.

Δικαστικές εξελίξεις

Η Χιουζ κρατήθηκε στη φυλακή της κομητείας Ράντολφ με εγγύηση 25.000 δολαρίων και τέθηκε σε αναστολή από τα καθήκοντά της στη σχολική περιφέρεια Randolph Eastern School Corporation. Ο επιθεωρητής Νιλ Άνταμς είχε δηλώσει ότι «έχει απομακρυνθεί από κάθε καθήκον που σχετίζεται με μαθητές, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της νομικής διαδικασίας».

Παρότι η αρχική ακροαματική διαδικασία που είχε οριστεί για τις 20 Φεβρουαρίου ακυρώθηκε, το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τις κατηγορίες και όρισε νέα ακρόαση για τις 16 Απριλίου, προκειμένου να εξεταστούν προδικαστικά αιτήματα.

protothema.gr