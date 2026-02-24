Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος-ασθενοφόρο συνετρίβη στην πολιτεία Τζαρκάντ στην Ινδία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη.

Το Beechcraft C90, που εκτελούσε πτήση αεροδιακομιδής, κατέπεσε τη Δευτέρα (23/2) σε δύσβατη δασική περιοχή της περιοχής Κασάρια.

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης και ιατρικό προσωπικό, ωστόσο όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και δύο μέλη του πληρώματος, ανασύρθηκαν νεκροί.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας (DGCA), το αεροσκάφος της Redbird Airways είχε ζητήσει αλλαγή πορείας λόγω καιρικών συνθηκών και χάθηκε από τα ραντάρ 23 λεπτά μετά την απογείωση.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και πολιτικός από τη Μαχαράστρα, σκοτώθηκαν σε παρόμοιο αεροπορικό δυστύχημα.

