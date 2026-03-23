Μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκουίθαμο, στην περιοχή Πουτουμάγιο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο.

Δεν υπάρχουν ακόμη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επιβαινόντων, γράφει το El Tiempo. Πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, αναφέρουν πάντως ότι επέβαιναν πάνω από 100 άνθρωποι.

🚨 BREAKING: A Colombian Air Force aircraft believed to be carrying around 100 people has crashed in Puerto Leguízamo.



Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Αρνούλφο Σάντσεθ, μιλά σε ανάρτησή του για θύματα, αλλά δεν προσδιορίζει τον αριθμό.

Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, περί τους 20 σύμφωνα με κάποιες αναφορές, που μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

#Atención 110 soldados iban a bordo de un avión Hércules que se accidentó en el departamento de Putumayo. De acuerdo con las autoridades, al menos 20 militares ya fueron rescatados. #VocesySonidos pic.twitter.com/m560hzQdWv March 23, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού και τα συντρίμμια του αεροσκάφους διάσπαρτα στον τόπο του δυστυχήματος.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… March 23, 2026

Επί τόπου βρίσκονται μονάδες του στρατού.

Acaba de suceder. Avión Hércules de la Fac acab de accidentarse con 2 pelotones

Τα αίτια του δυστυχήματος είναι ακόμη άγνωστα.

