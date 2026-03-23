Μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκουίθαμο, στην περιοχή Πουτουμάγιο.
Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο.
Δεν υπάρχουν ακόμη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επιβαινόντων, γράφει το El Tiempo. Πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, αναφέρουν πάντως ότι επέβαιναν πάνω από 100 άνθρωποι.
Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Αρνούλφο Σάντσεθ, μιλά σε ανάρτησή του για θύματα, αλλά δεν προσδιορίζει τον αριθμό.
Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, περί τους 20 σύμφωνα με κάποιες αναφορές, που μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού και τα συντρίμμια του αεροσκάφους διάσπαρτα στον τόπο του δυστυχήματος.
Επί τόπου βρίσκονται μονάδες του στρατού.
Τα αίτια του δυστυχήματος είναι ακόμη άγνωστα.