Ο πλέον καταζητούμενος βαρόνος ναρκωτικών, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες γνωστός διεθνώς ως «Ελ Μέντσο», είναι νεκρός και το Μεξικό βιώνει ένα σαρωτικό κύμα βίας. Χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην πολιτεία Χαλίσκο.

Πώς όμως έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του ανθρωπου που πολλοί αποκαλούσαν «αόρατο»; Το CNN αποκαλύπτει πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση υψηλού ρίσκου των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων.

Ο αρχηγός και συνιδρυτής του καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG) υπέκυψε στα τραύματά του ενώ μεταφερόταν αεροπορικώς στην Πόλη του Μεξικού, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του σε ορεινή δασική περιοχή κοντά στην Ταπαλπά.

Η επιχείρηση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις: εκτεταμένες ταραχές, εμπρησμούς οχημάτων, μπλόκα σε αυτοκινητοδρόμους και ένοπλες συγκρούσεις σε τουλάχιστον 20 πολιτείες. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνικής Φρουράς σκοτώθηκαν στα επεισόδια που ακολούθησαν.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση

Μετά από χρόνια καταδίωξης, οι μεξικανικές αρχές έλαβαν στις 20 Φεβρουαρίου συγκεκριμένη πληροφορία για την τοποθεσία του βαρόνου. Ο υπουργός Άμυνας Ricardo Trevilla Trejo αποκάλυψε ότι το νήμα οδήγησε σε στενό πρόσωπο του περιβάλλοντός του – συγκεκριμένα σε συνεργάτη μίας από τις συντρόφους του.

Το κρησφύγετο εντοπίστηκε σε συγκρότημα εξοχικών κατοικιών, γνωστό ως Cabañas La Loma, σε δασική έκταση λίγα χιλιόμετρα από την Ταπαλπά, κοντά στο Tapalpa Country Club. Η περιοχή είχε βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων για παροχή υλικής υποστήριξης στο καρτέλ.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε μέσα σε 24 ώρες. Για να μην υπάρξει διαρροή πληροφοριών, βασίστηκε κυρίως σε χερσαίες δυνάμεις με περιορισμένη αεροπορική κάλυψη. Οι στρατιώτες περικύκλωσαν το συγκρότημα και δέχθηκαν πυρά από ενόπλους του CJNG.

Στην πρώτη ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ μέλη του καρτέλ και τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες. Ο «Ελ Μέντσο» και στενοί συνεργάτες του διέφυγαν σε γειτονική δασική περιοχή, όπου εντοπίστηκαν από επίλεκτη ομάδα ειδικών δυνάμεων. Μετά από νέα συμπλοκή, συνελήφθησαν βαριά τραυματισμένοι.

Κατά τη μεταφορά τους με στρατιωτικό ελικόπτερο προς τη Γουαδαλαχάρα, ο Οσεγκέρα και δύο σωματοφύλακές του υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι αρχές εκτίμησαν ότι η μεταφορά στη Γουαδαλαχάρα θα μπορούσε να πυροδοτήσει βίαιη αντίδραση, γι’ αυτό και το ελικόπτερο εκτράπηκε προς τη Μορέλια και στη συνέχεια στην Πόλη του Μεξικού.

Φλόγες, μπλόκα και εκδίκηση

Η είδηση του θανάτου του «Ελ Μέντσο» προκάλεσε άμεση αντίδραση των ενόπλων του καρτέλ. Σε πολλές πόλεις στήθηκαν φλεγόμενα οδοφράγματα, λεωφορεία καταλήφθηκαν και πυρπολήθηκαν στη μέση των δρόμων, ενώ καρφιά και μεταλλικά αντικείμενα ρίχτηκαν σε κεντρικές αρτηρίες.

Στο Πουέρτο Βαγιάρτα, δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, πυκνός καπνός από καμένα οχήματα σκέπασε τον ουρανό. Αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν πτήσεις, ενώ οι ΗΠΑ συνέστησαν στους πολίτες τους να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Ο υπουργός Ασφάλειας Omar Garcia Harfuch ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον 2.500 στρατιωτών στη δυτική χώρα, ανεβάζοντας τις συνολικές αναπτύξεις σε περίπου 9.500.

Το πολιτικό διακύβευμα

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την πρόεδρο Κλαούντια Σάινμπαουμ η οποία δέχεται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τη μάχη κατά της διακίνησης φαιντανύλης και μεθαμφεταμίνης προς τις ΗΠΑ.

Ο Οσεγκέρα είχε χαρακτηριστεί από τις αμερικανικές αρχές «παγκόσμιος τρομοκράτης» και είχε επικηρυχθεί με 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η Σάινμπαουμ εξήρε τη δράση του στρατού, διαβεβαιώνοντας ότι «η ειρήνη, η ασφάλεια και η κανονικότητα διατηρούνται στη χώρα». Ωστόσο, το ρίσκο είναι προφανές: η Γουαδαλαχάρα, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο της επιχείρησης, θα φιλοξενήσει αγώνες του 2026 FIFA World Cup, γεγονός που καθιστά την ασφάλεια απόλυτη προτεραιότητα.

Twenty-five members of the Mexican National Guard were left dead in six separate attacks after special forces killed the notorious leader of the Jalisco New Generation Cartel, the country’s security secretary said Monday as much of Mexico feared more violence. pic.twitter.com/NrjqgtBlbj — The Associated Press (@AP) February 24, 2026

Συμβολικό πλήγμα ή νέα κλιμάκωση;

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξουδετέρωση του «Ελ Μέντσο» αποτελεί ισχυρό συμβολικό πλήγμα για το CJNG, αλλά δεν συνεπάγεται αυτόματα διάλυση της οργάνωσης. Το καρτέλ λειτουργεί με ημιαυτόνομα τοπικά δίκτυα, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο άμεσης κατάρρευσης, αν και δεν αποκλείεται εσωτερική σύγκρουση ή διεκδίκηση εδαφών από ανταγωνιστικά καρτέλ.

Η μεξικανική κυβέρνηση φαίνεται να έκρινε ότι η ευκαιρία ήταν μοναδική και δεν μπορούσε να χαθεί. Το ερώτημα πλέον είναι αν ο θάνατος του πιο ισχυρού βαρόνου της χώρας θα οδηγήσει σε σταδιακή αποδυνάμωση του καρτέλ ή σε έναν νέο, ακόμη πιο βίαιο κύκλο αντιποίνων. Οι αρχές σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τον πόλεμο με τα καρτέλ. Δεν αποκλείεται στο στόχαστρο πολύ σύντομα να μπει και άλλος βαρόνος.

naftemporiki.gr