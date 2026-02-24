Κοντά σε μια συμφωνία με την Κίνα για την αγορά πυραύλων κρουζ βρίσκεται το Ιράν, την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν μια τεράστια ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει πιθανών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται έξι πηγές, η συμφωνία για τους κινεζικής κατασκευής πυραύλους CM‑302 βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία παράδοσης.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι έχουν βεληνεκές περίπου 290 χιλιομέτρων και έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα των πλοίων πετώντας χαμηλά και γρήγορα.

Η ανάπτυξή τους θα ενίσχυε σημαντικά τις ικανότητες κρούσης του Ιράν και αντίστοιχα θα αποτελούσε απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, ανέφεραν ειδικοί οπλικών συστημάτων.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αγορά των πυραυλικών συστημάτων οι οποίες ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, επιταχύνθηκαν απότομα μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με έξι αξιωματούχους που ενημερώθηκαν από την ιρανική κυβέρνηση, καθώς και τρεις αξιωματούχους ασφαλείας.

Καθώς οι συνομιλίες έμπαιναν στο τελικό τους στάδιο το περασμένο καλοκαίρι, ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Μασούντ Οράι, αναπληρωτή υπουργού Άμυνας του Ιράν, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας.

Η επίσκεψη του Οράι δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. «Είναι πλήρης ανατροπή των δεδομένων αν το Ιράν αποκτήσει την υπερηχητική ικανότητα να επιτίθεται σε πλοία στην περιοχή», δήλωσε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και νυν ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο think tank του Ισραήλ, Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας. «Αυτοί οι πύραυλοι είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν».

Άγνωστος ο αριθμός των πυραύλων

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον αριθμό των πυραύλων που αφορά η πιθανή συμφωνία, καθώς και το αντίτοιμο που θα πληρώσει το Ιράν και το αν η Κίνα θα προχωρούσε στη συμφωνία τώρα που είναι αυξημένες οι εντάσεις στην περιοχή.

«Το Ιράν έχει στρατιωτικές και συμφωνίες ασφαλείας με τους συμμάχους του και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες», δήλωσε αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters.

Σε σχόλιο που εστάλη μετά τη δημοσίευση, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τις συνομιλίες σχετικά με πιθανή πώληση πυραύλων που ανέφερε το Reuters. Το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Κίνας σχετικά με το πυραυλικό σύστημα όταν ρωτήθηκε από το Reuters. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι «είτε θα κάνουμε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό όπως την τελευταία φορά», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στην τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν.

Οι πύραυλοι θα συγκαταλέγονταν στα πιο προηγμένα στρατιωτικά συστήματα που θα μεταβιβάζονταν στο Ιράν από την Κίνα και θα αψηφούσαν το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών που επιβλήθηκε αρχικά το 2006.

Οι κυρώσεις ανεστάλησαν το 2015 στο πλαίσιο πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και επιβλήθηκαν εκ νέου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ενίσχυση στρατιωτικών δεσμών Ιράν – Κίνας

Η πιθανή πώληση των πυραυλικών συστημάτων αναφέρει το Reuters, θα υπογράμμιζε την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ιράν σε μια στιγμή αυξημένης περιφερειακής έντασης, περιπλέκοντας παράλληλα τις προσπάθειες των ΗΠΑ να περιορίσουν το πυραυλικό πρόγραμμα και τις πυρηνικές του δραστηριότητες του Ιράν. Θα σηματοδοτούσε επίσης την αυξανόμενη προθυμία της Κίνας να επιβληθεί σε μια περιοχή που κυριαρχείται εδώ και καιρό από την αμερικανική στρατιωτική ισχύ.

Η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία πραγματοποιούν ετήσιες κοινές ναυτικές ασκήσεις και πέρσι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε αρκετές κινεζικές οντότητες για την προμήθεια χημικών ουσιών στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και τη χρήση τους στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τις υποθέσεις που αναφέρονται στις κυρώσεις και ότι εφαρμόζει αυστηρά τους ελέγχους εξαγωγών σε προϊόντα διπλής χρήσης.

Η συμφωνία έρχεται καθώς οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν μια αρμάδα σε κοντινή απόσταση από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του.

Το USS Gerald R. Ford και τα συνοδευτικά του πλοία κατευθύνονται επίσης στην περιοχή. Τα δύο πλοία μαζί μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 5.000 άτομα προσωπικό και 150 αεροσκάφη.«Η Κίνα δεν θέλει να δει ένα φιλοδυτικό καθεστώς στο Ιράν», δήλωσε ο Citrinowicz, ο Ισραηλινός ειδικός σε θέματα Ιράν. «Αυτό θα αποτελούσε απειλή για τα συμφέροντά τους. Ελπίζουν ότι αυτό το καθεστώς θα παραμείνει».

Πύραυλος ικανός να βυθίσει αεροπλανοφόρο ή αντιτορπιλικό

Η αγορά του CM-302 θα ενίσχυε σημαντικά το ιρανικό οπλοστάσιο που εξαντλήθηκε από τον πόλεμο του περασμένου έτους, δήλωσε ο Pieter Wezeman, ανώτερος ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.

Η κρατική εταιρεία China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) της Κίνας διαθέτει στην αγορά τον CM-302 ως τον καλύτερο αντιπλοϊκό πύραυλο στον κόσμο, ικανό να βυθίσει αεροπλανοφόρο ή αντιτορπιλικό. Μπορεί επίσης να καταστρέψει στόχους στην ξηρά.

Το οπλικό σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε πλοία, αεροσκάφη ή κινητά επίγεια οχήματα. Η CASIC δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το Ιράν βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για την απόκτηση κινεζικών πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος, των λεγόμενων MANPADS, αντιβαλλιστικών όπλων και αντιδορυφορικών όπλων, ανέφεραν τα έξι άτομα.

Σημειώνεται ότι η Κίνα ήταν σημαντικός προμηθευτής όπλων στο Ιράν τη δεκαετία του 1980, αλλά οι μεγάλης κλίμακας μεταφορές όπλων μειώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπό το βάρος της διεθνής πίεσης.

Τα τελευταία χρόνια, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει κινεζικές εταιρείες ότι παρέχουν υλικά σχετιζόμενα με την κατασκευή πυραύλων στο Ιράν, αλλά δεν έχουν κατηγορήσει δημόσια την Κίνα για την προμήθεια ολοκληρωμένων πυραυλικών συστημάτων.

