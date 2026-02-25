Στην απομάκρυνση από την αίθουσα του Κογκρέσου του Δημοκρατικού βουλευτή από το Τέξας, Αλ Γκριν, οδήγησε η κίνησή του να υψώσει πλακάτ με το μήνυμα «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι», τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ εισερχόταν για την ομιλία του σχετικά με την Κατάσταση του Έθνους.

Αρχικά ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Στιβ Σκαλίς, προσπάθησε να κατεβάσει το πλακάτ του Γκριν ενώ λίγο αργότερα διατάχθηκε η απομάκρυνση του Δημοκρατικού βουλευτή ενώ οι Ρεπουμπλικανοί φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ»

BREAKING: Al Green was just kicked out of the SOTU for the second year in a row to chants of USA.



He carried a sign that read “black people aren’t apes”.



Man I love this guy. pic.twitter.com/KBTT4HmzE8 February 25, 2026

Με το πλακάτ του ο Γκριν θέλησε να διαμαρτυρηθεί για βίντεο που ανήρτησε πρόσφατα ο Τραμπ στο οποίο παρουσιάζονταν ως πήθικοι ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα.

Τότε, μετά τον σάλο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε «κατεβάσει» την επίμαχη ανάρτηση, χωρίς, ωστόσο, να απολογείται για την ανάρτησή του, η οποία ενόχλησε και μέλη του κόμματός του.

ΚλείσιμοΣτη συνέχεια, δε, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι το βίντεο αναρτήθηκε κατά λάθος από κάποιον συνεργάτη του και ο ίδιος «δεν είχε δει» το βίντεο με τους Ομπάμα στην ολότητά του.

