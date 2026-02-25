Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν την Τρίτη στο Ισραήλ ομάδα μαχητικών αεροσκαφών F-22 Raptor και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πρόσωπο με γνώση της συγκεκριμένης ανάπτυξης. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη στέλνει προειδοποιήσεις στην Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της, με αντι-αμερικανικές αφίσες στους δρόμους της.

Δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων και βίντεο δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι η πρώτη γνωστή ανάπτυξη αυτού του τύπου αεροσκάφους (F-22) — ενός από τα πλέον προηγμένα μαχητικά των ΗΠΑ — στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της έντασης με την Τεχεράνη. Βίντεο και φωτογραφίες που κατέγραψαν παρατηρητές αεροσκαφών δείχνουν περίπου δώδεκα F-22 να απογειώνονται από την προσωρινή τους βάση στη Βρετανία. Παράλληλα, φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, δείχνουν τα Boeing KC-135 Stratotanker στο αεροδρόμιο του Μπεν Γκουριόν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν το βράδυ της Τρίτης ότι τα μαχητικά F-22 κατευθύνονταν προς το Ισραήλ και ότι ορισμένα είχαν ήδη φθάσει. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας των στρατιωτικών κινήσεων.

Παρότι τα αεροσκάφη δεν εμφανίστηκαν σε δημόσιους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων — όπως συμβαίνει συνήθως με επιθετικά αεροσκάφη — υπήρχαν ενδείξεις ότι κατευθύνθηκαν προς τη Μέση Ανατολή. Δεδομένα που εξέτασαν οι New York Times επιβεβαιώνουν ότι και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, τα οποία είχαν αναχωρήσει από τη Βρετανία μαζί με τα F-22, πέταξαν πάνω από τη Μεσόγειο το απόγευμα της Τρίτης.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O February 24, 2026

Το F-22, το οποίο, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, «δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα γνωστό ή μελλοντικό μαχητικό αεροσκάφος», είναι προηγμένο stealth μαχητικό, ικανό να πλήττει στόχους τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Κατά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, F-22 συνόδευσαν βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Ορισμένα από τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είχαν μετακινηθεί πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Λέικενχιθ της Αγγλίας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένα βίντεο, φωτογραφίες και δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσεων. Απογειώθηκαν από το Λέικενχιθ νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, συνοδευόμενα από αεροσκάφη ανεφοδιασμού από γειτονική βάση. Ένα F-22 επέστρεψε αργότερα την ίδια ημέρα.

Η εκτεταμένη αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή περιλαμβάνει ήδη δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, καθώς και περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε βάση στην Ιορδανία.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί την Ουάσινγκτον με αφίσες στους δρόμους

Την ίδια ώρα, το καθεστώς στο Ιράν στέλνει μηνύματα αντίστασης στην Ουάσινγκτον, τόσο μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ενόψει των αυριανών συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τους δρόμους της Τεχεράνης το πρωί τη Τετάρτης δείχνουν μεγάλες αφίσες με τη σημαία των ΗΠΑ και προειδοποιήσεις κατά των Αμερικανών («αν σπείρεις τον άνεμο, θα θερίσεις θύελλες»), ενώ υπάρχουν αναρτημένες τοιχογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του πρώην ηγέτη Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

