Συναγερμός σήμανε, χθες βράδυ, στο Μάντσεστερ όταν δύο άνδρες εισέβαλαν σε κεντρικό τζαμί κατά τη διάρκεια της προσευχής του Ραμαζανιού.

Σύμφωνα με τις αναφορές, δύο άνδρες εισήλθαν στο τζαμί γύρω στις 8:40 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη. Ο ένας συνελήφθη από την Αστυνομία με την υποψία κατοχής επιθετικού όπλου και ναρκωτικών, ενώ ο δεύτερος διέφυγε πριν φτάσουν οι αστυνομικοί και παραμένει ασύλληπτος, αναφέρει το Sky News.

Με τσεκούρι ο άνδρας που εισέβαλε στο Τζαμί

Σύμφωνα με το τζαμί, ο ένας άνδρας εισήλθε φορώντας μπουφάν και μετέφερε μεγάλη τσάντα που περιείχε τσεκούρι, ενώ είχε επίσης μαζί του σφυρί και μαχαίρι. Οι εθελοντές του τζαμιού εντόπισαν την τσάντα και απομάκρυναν τον άνδρα σε ξεχωριστό δωμάτιο, αποτρέποντας ενδεχόμενα σοβαρότερα επεισόδια. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας της πόλης ως μη τρομοκρατικό, ωστόσο σημειώθηκε σοβαρή ανησυχία στην τοπική μουσουλμανική κοινότητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, περιόδου ειρήνης και περισυλλογής.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δημοσίευσε στο X ότι κατανοεί την ανησυχία της κοινότητας και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους εθελοντές για την άμεση ανταπόκρισή τους.

I am concerned to hear of the incident at Manchester Central Mosque last night. I know this will be worrying for Muslim communities, especially during Ramadan, a time of peace and reflection.



My thanks go to the volunteers and emergency services for their quick response.



Ανησυχία στο Μάντσεστερ

Το τζαμί τόνισε ότι η αύξηση των ισλαμοφοβικών περιστατικών αποτελεί σοβαρό ζήτημα και κάλεσε τους πιστούς να παραμείνουν σε εγρήγορση, να κινούνται σε ομάδες και να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην μένουν χωρίς επίβλεψη.

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν παραδοθεί στην αστυνομία για τη συνεχιζόμενη έρευνα, ενώ η παρέμβαση των εθελοντών θεωρείται καθοριστική για την αποτροπή πιθανών σοβαρότερων συνεπειών.

