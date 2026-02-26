Λίγες ώρες πριν από τις νέες έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν που αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα στη Γενεύη, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η Τεχεράνη «αρνείται» να συζητήσει για το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, κάνοντας λόγο για «πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, στην Καραϊβική, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «επιθυμεί διπλωματικές λύσεις» και «τις προτιμά». Όπως ανέφερε, «δεν θα χαρακτηρίσω λοιπόν την αυριανή ημέρα ως τίποτε άλλο παρά ημέρα συνομιλιών οι οποίες, το ελπίζω, θα είναι παραγωγικές, αλλά σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε, πρέπει να συζητήσουμε κι άλλα πράγματα πέρα από το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ιράν.

«Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι το Ιράν αρνείται να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους μαζί μας ή με οποιονδήποτε άλλο, κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα», επέμεινε.

Οι κατηγορίες Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης

Προχθές Τρίτη, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση όπλων ικανών να πλήξουν το αμερικανικό έδαφος. Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» στη Μέση Ανατολή και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αποστείλει το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Κόλπου τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Η Τεχεράνη απέρριψε χθες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «χοντροκομμένα ψέματα» της Ουάσιγκτον σχετικά με τους εξοπλισμούς της.

Σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που δημοσιοποιήθηκε πέρυσι, τα οπλικά συστήματα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν δραστικό βεληνεκές έως 3.000 χιλιομέτρων, απόσταση που δεν επαρκεί για να προσεγγίσουν το αμερικανικό έδαφος.

Συνομιλίες στη Γενεύη και απειλές για στρατιωτική δράση

Η επιμονή των ΗΠΑ να τεθεί στο τραπέζι και το ιρανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, κάτι που η Τεχεράνη απορρίπτει, επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Ιρανοί διαπραγματευτές έφθασαν χθες το βράδυ στη Γενεύη, εκφράζοντας αισιοδοξία ενόψει των νέων επαφών με την Ουάσιγκτον. Τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ακόμη ότι, «μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματός τους, τους ζητήσαμε να μην αποπειραθούν να το ξαναρχίσουν, αλλά ιδού που το κάνουν σήμερα. Τους βλέπουμε μόνιμα να προσπαθούν να ανοικοδομήσουν κάποια στοιχεία. Δεν προχωρούν σε εμπλουτισμό προς το παρόν, αλλά προσπαθούν να φθάσουν στο στάδιο όπου θα μπορούν να το κάνουν τελικά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ιουνίου 2025 «εξάλειψαν» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ισχυρισμός που αμφισβητείται.

