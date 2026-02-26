Ο Βίκτορ Όρμπαν τραβάει το σχοινί στην κόντρα με την Ουκρανία, κατηγορώντας την ακόμη και για δολιοφθορά.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός κατηγόρησε το Κίεβο ότι σχεδιάζει ενέργειες κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας του και είπε ότι σκέφτεται ακόμη και το ενδεχόμενο να αναπτύξει στρατό ή αστυνομία «για την προστασία κρίσιμων υποδομών».

«Έχω ενημερωθεί από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας και βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες, με στόχο τη διατάραξη της λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας» δήλωσε στο Χ

We will not give in to blackmail ❗️



I have ordered increased security for critical energy infrastructure.



The Ukrainian government is exerting pressure on the Hungarian and Slovak governments through an oil blockade. They will not stop there, as they are preparing further… pic.twitter.com/bulICvhy1m — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 25, 2026

Ο Όρμπαν, μαζί με τον Σλοβάκο ομόλογό του, Ρόμπερτ Φίτσο, κατηγορούν την κυβέρνηση Ζελένσκι ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές στον αγωγό ρωσικού πετρελαίου και θέλουν να προχωρήσουν σε αντίποινα, ενώ το Κίεβο έχει ενημερώσει πως ο αγωγός έχει υποστεί ζημιές από επιδρομή των Ρώσων.

