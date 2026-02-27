Τουλάχιστον 133 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε Καμπούλ, Κανταχάρ και Πάκτια, σύμφωνα με επίσημη επιβεβαίωση της πακιστανικής κυβέρνησης. Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν ότι επιτέθηκε σε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα σύνορα, ως αντίποινα για προηγούμενους φονικούς βομβαρδισμούς.

Πλήγματα σε Καμπούλ, Κανταχάρ και Πάκτια

Σύμφωνα με τον πακιστανό υπουργό Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ, στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ, καθώς και στις επαρχίες Πάκτια και Κανταχάρ. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μέσω X.

Ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των αφγανών Ταλιμπάν.

Τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X και ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων κατά μήκος των συνόρων, ως ανταπόδοση για τους φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν το σαββατοκύριακο.

Ισχυρές εκρήξεις στην αφγανική πρωτεύουσα

Πολλές ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Καμπούλ τα ξημερώματα, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 τοπική ώρα (23:20 ώρα Κύπρου χθες Πέμπτη), ενώ ακούγονταν και μηχανές μαχητικών αεροσκαφών να πετούν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με την ομάδα του AFP.

Κάτοικος της Καμπούλ ανέφερε ότι μέτρησε τουλάχιστον οκτώ εκρήξεις. «Οι δυο πρώτες εκρήξεις ήταν πιο απομακρυσμένες από το σπίτι μας. Οι τελευταίες ήταν πιο κοντά μας, έσεισαν το σπίτι μας. Ακούγαμε αεριωθούμενα έπειτα από κάθε έκρηξη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Οι εκρήξεις ακολουθήθηκαν από ριπές πολυβόλων, που έγιναν αντιληπτές από τους δημοσιογράφους στο κέντρο της πόλης περίπου στις 02:30 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Κύπρου).

Ανησυχία από τον ΟΗΕ για την κλιμάκωση

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων», πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ επισήμανε ακόμη ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

