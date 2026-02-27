Τουλάχιστον δύο από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε αυτή την εβδομάδα στα χωρικά ύδατα της Κούβας ήταν Αμερικανοί υπήκοοι, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όπως επιβεβαιώθηκε, από το περιστατικό ένας εκ των Αμερικανών έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε.

Οι πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά

«Τουλάχιστον δυο πρόσωπα» που επέβαιναν στο σκάφος «ήταν Aμερικανοί πολίτες, ένας απεβίωσε και ο άλλος είναι τραυματίες», διευκρίνισε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «ο ιδιοκτήτης του σκάφους δήλωσε ότι εκλάπη από εργαζόμενο», στοιχείο που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αποτελεί μέρος της διερεύνησης της υπόθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρίτος επιβαίνων στο ταχύπλοο διέθετε άδεια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ για τους υπόλοιπους δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι «μόνιμοι κάτοικοι νομίμως» στις ΗΠΑ.

Τέσσερις νεκροί σε ανταλλαγή πυρών

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές Τετάρτη, όταν πλεούμενο καταχωρισμένο σε νηογνώμονα των ΗΠΑ αναχαιτίστηκε από μέλη του λιμενικού σώματος της Κούβας στα κουβανικά χωρικά ύδατα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι έξι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η ανταλλαγή πυρών και ο ρόλος των επιβαινόντων στο σκάφος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

protothema.gr