Στη σύλληψη ξεναγού που κατηγορείται ότι βανδάλισε πυραμίδα ηλικίας 4.000 ετών προχώρησαν οι αρχές της Αιγύπτου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε σε αρχαιολογικό χώρο και καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύλληψη του Αιγύπτιου ξεναγού έγινε μετά από βίντεο στο οποίο τον κατέγραψαν να κάνει σχέδια με κιμωλία σε πυραμίδα στον αρχαιολογικό χώρο της Σακκάρα, κοντά στο Κάιρο.

Το άτομο που κατέγραψε το βίντεο περιέγραψε, μάλιστα, πώς όταν είπε στον ξεναγό ότι αυτό που κάνει είναι λάθος, εκείνος του απάντησε «μιλάς σοβαρά;».

Μετά τη σύλληψή του ο ξεναγός παραδέχθηκε ότι έκανε τα σχέδια με το αιγυπτιακό Υπουργείο Εσωτερικών να ξεκινά έρευνα για το περιστατικό. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ο ξεναγός φέρεται να ζήτησε συγγνώμη ισχυριζόμενος ότι ήταν η πρώτη του μέρα στη δουλειά μετά από τέσσερα χρόνια και ο υπερβολικός ενθουσιασμός τον οδήγησε να κάνει ένα «ασυγχώρητο λάθος».

Βάσει του αιγυπτιακού δικαίου, ο ξεναγός κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και πρόστιμο 6.500 ευρώ εάν καταδικαστεί για φθορά αρχαιοτήτων.

Όπως εξήγησαν αρχαιολόγοι στη Daily Mail, οι χημικές ουσίες που περιέχονται στην κιμωλία μπορούν να αντιδράσουν με τον ασβεστόλιθο και τον γρανίτη, προκαλώντας ενδεχομένως διάβρωση της επιφάνειας.

Από την πλευρά του το Συνδικάτο Ξεναγών της Αιγύπτου τόνισε ότι τα μέλη του δίνουν μεγάλη προσοχή στη διατήρηση των μνημείων και χαρακτήρισε το περιστατικό ως μεμονωμένο λάθος.

