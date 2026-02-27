Το κοράλλι του είδους Pavona clavus, μήκους 111 μέτρων, καταγράφεται ως το μεγαλύτερο που έχει εντοπιστεί παγκοσμίως και βρίσκεται στην Αυστραλία.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους από τη Σόφι Καλκόφσκι-Πόουπ, υπεύθυνη θαλάσσιων επιχειρήσεων της οργάνωσης «Citizens of the Reef», μαζί με τη μητέρα της, Τζαν Πόουπ, έμπειρη δύτρια και φωτογράφο βυθού.

Η Τζαν είχε επισκεφθεί την περιοχή λίγες ημέρες νωρίτερα και αμέσως κατάλαβε ότι είδε κάτι ξεχωριστό. Η εκ νέου επίσκεψή τους, με ειδικό εξοπλισμό μέτρησης, επιβεβαίωσε τη μοναδικότητα της κοραλλιογενούς αποικίας. Όπως ανέφερε η Σόφι, «χρειάστηκε ένα βίντεο τριών λεπτών για να κολυμπήσω από τη μια πλευρά στην άλλη».

Η μέτρηση της έκτασης πραγματοποιήθηκε με χειροκίνητες υποβρύχιες μετρήσεις και υψηλής ανάλυσης εικόνες από την επιφάνεια, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου του κοραλλιού. Αυτή η τεχνική βοηθά στην παρακολούθηση της εξέλιξης της αποικίας με την πάροδο του χρόνου.

Η κοραλλιογενής αποικία εκτείνεται σε περίπου 111 μέτρα, όσο δηλαδή ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, καλύπτοντας 3.973 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης Πολίτες του Υφάλου (Citizens of the Reef). Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες αποικίες κοραλλιών που έχουν καταγραφεί ποτέ όχι μόνο στον Ύφαλο αλλά παγκοσμίως.

Δείτε το βίντεο:

iefimerida.gr