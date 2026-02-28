Ένα drone έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά εργαζόμενοι και να σημειωθούν περιορισμένες υλικές ζημιές, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

The moment of the Iranian Shahed drone strike on Kuwait International Airport. pic.twitter.com/kQqkemUeBB February 28, 2026

Αρκετοί υπάλληλοι του αεροδρομίου υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά την επίθεση, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Footage of damage and smoke at Kuwait's international airport following an Iranian drone strike. pic.twitter.com/2NvplbPkNl — Faytuks News (@Faytuks) February 28, 2026

Παράλληλα, το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.

«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες άρσης του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο ζήτησε ωστόσο από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απαραίτητο και μέχρι οι αρχές να ολοκληρώσουν διαδικασίες.

protothema.gr