Οι επιβάτες έσπευσαν να εκκενώσουν τα ξημερώματα της Κυριακής ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση, καθώς η Τεχεράνη φέρεται να έπληξε ταξιδιωτικούς κόμβους σε κράτη του Κόλπου που διατηρούν σχέσεις με τις ΗΠΑ. Δραματικές εικόνες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν από διάδρομο γεμάτο καπνό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντουμπάι, όπου οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω αυξημένης έντασης μετά τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν.

Οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου δεν ανέφεραν τι προκάλεσε την εκκένωση. Ωστόσο, πηγές από τον τομέα της αεροπορίας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μια νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.

Dubai authorities are shutting down the entire airport after an Iranian missile struck Terminal 3 at Dubai International Airport, source in the airport told me. pic.twitter.com/zibMPKHgJi February 28, 2026

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Dubai airport hit by drones ! pic.twitter.com/KsHvbkuQgI March 1, 2026

Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένας χώρος αναμονής υπέστη «μικρές ζημιές» και ομάδες έκτακτης ανάγκης «αμέσως αποσπάστηκαν» στην εκκένωση της Κυριακής, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο CNN. «Τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν και έλαβαν άμεση ιατρική περίθαλψη». Μάρτυρες είπαν επίσης στο CNN ότι ασθενοφόρα έσπευσαν προς το αεροδρόμιο αφότου χτύπησε ο συναγερμός. Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι όλες οι πτήσεις από και προς τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

JUST IN: 🇦🇪🇮🇷 Major explosion at Dubai International Airport following Iranian strike. pic.twitter.com/6VPQ7Q7ts0 — BRICS News (@BRICSinfo) March 1, 2026

🚨UPDATE: Four staff members have been injured in the Dubai Airport Terminal 3 attack. No casualties reported. pic.twitter.com/OhWdfyxeUq February 28, 2026

«Συνιστάται στους επιβάτες να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή και να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αντίστοιχες αεροπορικές εταιρείες για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις τους», ανέφερε το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

Στην πολυτελή περιοχή Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι -ένα παγκόσμιο σύμβολο της χλιδής και της γαλήνης του εμιράτου= μια έκρηξη έπληξε το ξενοδοχείο Fairmont, αφήνοντάς το σε φλόγες, λίγο μετά την προβολή βίντεο που επαληθεύτηκαν από το CNN και έδειχναν τη στιγμή που ένα drone φαινόταν να βουτά προς το έδαφος.

Luxury Dubai hotel Fairmont The Palm on fire as Iran fires retaliatory air attack https://t.co/MKhzOZbYLv pic.twitter.com/3NwKmdhPDP — New York Post (@nypost) February 28, 2026

Σε άλλο σημείο των ΗΑΕ, μια επίθεση με drone στο Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed του Αμπού Ντάμπι – ένα άλλο σημαντικό διεθνές αεροδρόμιο – προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά, σύμφωνα με δήλωση του αεροδρομίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Κατάρ, πυραύλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την πρωτεύουσα Ντόχα, ενώ αξιωματούχοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι μια επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Abu Dhabi Airports said on Sunday that an incident took place at Zayed International Airport, resulting in one fatality and seven injuries, according to Xinhua News Agency. Al Jazeera posted a footage on its Facebook account, saying it showed damage inside Dubai International… pic.twitter.com/ZG0E5WPhAh — Global Times (@globaltimesnews) March 1, 2026

Dubai is burning now .Iran please forgive them now .It's enough our sons and daughters are in dubai pic.twitter.com/xm7cWFus2H — Hon. Peter Salasya (@pksalasya) February 28, 2026

Το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός και εμπορικός κόμβος στη Μέση Ανατολή. Το αεροδρόμιό του είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο και αποτελεί την έδρα της Emirates, μιας από τις κορυφαίες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Τα αεροδρόμια των ΗΑΕ έχουν καθιερωθεί ως βασικοί κόμβοι για τις πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Πέρυσι, τα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι εξυπηρέτησαν συνολικά 127,7 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

SHOCKING UPDATE FROM DUBAI 🚨



MULTIPLE REPORTS CLAIM IRANIAN MISSILES ATTACKED DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT, LEADING TO FLIGHT CANCELLATIONS $ AIRSPACE CLOSURES.



IS IRAN MAKING A HUGE MISTAKE BY STRIKING ONE OF THE WORLD’S RICHEST ECONOMIES?



DUBAI MAY RESPON…Show more https://t.co/MEfaCZ8EWO pic.twitter.com/m2rc6B7uOl — Money Ape (@TheMoneyApe) February 28, 2026

Footage from an interception near the Burj Khalifa in Dubai this evening pic.twitter.com/mstbdGDBml — Faytuks News (@Faytuks) March 1, 2026

Άλλα κράτη του Κόλπου, όπως το Κατάρ και το Μπαχρέιν, δέχθηκαν επίσης επιθέσεις, διαταράσσοντας την εικόνα των βασιλείων ως πολυτελών παραδείσων σε μια ασταθή περιοχή.

Τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, τα οποία φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έγιναν στόχος του Ιράν ως αντίποινα στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που έπληξαν την Ισλαμική Δημοκρατία από το Σάββατο, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Βίντεο που έχουν γεωγραφικά εντοπιστεί και επαληθευτεί από το CNN δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα.

Ένας ευρύς διάδρομος εναέριου χώρου πάνω από τη Μέση Ανατολή έκλεισε αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις σε ολόκληρη την περιοχή το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι, και οι χάρτες παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι ο εναέριος χώρος ήταν σχεδόν άδειος.

