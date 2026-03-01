Ο Αλιρεζά Αραφί ορίστηκε σήμερα ως νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Αποστολή του Συμβουλίου είναι να ασκεί τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών προχωρήσει στην εκλογή νέου ηγέτη.

Ο Αραφί είναι κληρικός και μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών. Στο προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.



Ποιος είναι ο Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί

Ο Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί ξεχωρίζει ως κεντρική προσωπικότητα στη μεταβατική φάση που βιώνει το Ιράν, μετά τις πρόσφατες δραματικές ανατροπές στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Γεννημένος το 1959, ο 67χρονος κληρικός θεωρείται κορυφαίο στέλεχος του θρησκευτικού κατεστημένου της χώρας, με βαθιές ρίζες στην ιεραρχία της πόλης Κομ.

Πριν αναλάβει πρόσφατα ηγετικό ρόλο έκτακτης ανάγκης, ο Αραφί κατείχε ταυτόχρονα τρεις από τις πιο ισχυρές θέσεις στο ιρανικό σύστημα: ηγούνταν του εθνικού δικτύου Ισλαμικών Σεμιναρίων, ήταν μέλος του πανίσχυρου Συμβουλίου των Φρουρών και συμμετείχε στη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, το σώμα που εκλέγει και εποπτεύει τον Ανώτατο Ηγέτη.

Ένας «σύγχρονος» σκληροπυρηνικός

Παρά τη στενή σχέση του με την παραδοσιακή κληρική δομή της Κομ, ο Αραφί ανήκει σε μια γενιά στελεχών που διαφοροποιείται ελαφρώς από τους παλαιότερους σκληροπυρηνικούς. Θεωρείται ιδιαίτερα μορφωμένος, μιλάει άπταιστα αραβικά και αγγλικά και έχει μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία.

Έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη το ιρανικό καθεστώς να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία για να προωθήσει την ιδεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας διεθνώς. Η προσέγγισή του συνδυάζει τη θεολογική αυστηρότητα με μια περισσότερο τεχνοκρατική στρατηγική, διαφοροποιώντας τον από τους πιο παραδοσιακούς κληρικούς.

Η ανάδειξη του Αραφί σε κεντρικό ρόλο ερμηνεύεται ως μήνυμα συνέχειας της ιδεολογικής γραμμής του καθεστώτος σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Στο παρελθόν, έχει ηγηθεί του διεθνούς πανεπιστημιακού δικτύου Al-Mustafa, που προωθεί την εξαγωγή της ιρανικής θρησκευτικής και πολιτικής ιδεολογίας εκτός συνόρων.

Για τους Φρουρούς της Επανάστασης και την πολιτική ελίτ, θεωρείται απόλυτα αξιόπιστος και «ασφαλής» παράγοντας, χωρίς πρόθεση να αλλάξει τη στρατηγική πορεία του καθεστώτος, ακόμα και εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Αραφί και όλοι έχουν αναλάβει στη μετά Χαμενεΐ εποχή έχουν καθαρά μεταβατική αποστολή: Διασφαλίζουν τη λειτουργία του κράτους και συντονίζουν την πολεμική προσπάθεια, έως ότου το 88μελές Συμβούλιο των Ειδικών – του οποίου είναι μέλος – ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής του μόνιμου διαδόχου του Ανώτατου Ηγέτη.

