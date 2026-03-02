Νέο βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης και τον πανικό που ακολούθησε μετά από το ιρανικό χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι το Σάββατο το βράδυ.

Στις εικόνες διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ επιβάτες και εργαζόμενοι τρέχουν προς τις εξόδους πανικόβλητοι.

Δείτε το βίντεο:

Watch the explosion and panic as an Iranian UAV strike hit Dubai Airport last night. pic.twitter.com/fatzTIUatJ — OSINT Aggregator (@AggregateOsint) March 2, 2026

Το χτύπημα οδήγησε στην άμεση εκκένωση τμήματος του αεροδρομίου και στην αναστολή όλων των πτήσεων, ενώ επιβάτες και προσωπικό απομακρύνθηκαν εσπευσμένα για λόγους ασφαλείας.

Το χτύπημα εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ιρανικών αντιποίνων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μετά τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Τεχεράνης. Το Ντουμπάι, διεθνής κόμβος εμπορίου και τουρισμού, έχει τεθεί σε καθεστώς ύψιστου συναγερμού, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

protothema.gr