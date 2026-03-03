Στιγμές πανικού κατέγραψε βίντεο από το Τελ Αβίβ, όπου Κινέζοι εργάτες που βρίσκονταν σε μεταλλική σκαλωσιά υπό ανέγερση κτηρίου παρακολουθούν έντρομοι το διπλανό κτίσμα να έχει μόλις δεχθεί πλήγμα από ιρανικό πύραυλο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού βγαίνουν από το κτήριο που χτυπήθηκε.

🚨 BREAKING: Chinese construction workers seen high atop steel girders at a major building site in #TelAviv.#Israel continues to rely heavily on foreign labor as construction projects push forward despite workforce shortages. 🏗️🇮🇱#TelAvivBlast #火花これやって #USIranWar pic.twitter.com/NvhzMXNHsv March 3, 2026

Παράλληλα, διακρίνεται και μία φωτιά στη βάση του, ενώ οι εργάτες ακούγονται να συνομιλούν μεταξύ τους.

Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, το σκηνικό ολοκληρώνει ο ήχος σειρήνων στην περιοχή που ενεργοποιήθηκαν λόγω του χτυπήματος.

protothema.gr