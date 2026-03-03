Ποιος είναι ο νέος ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης και τα βομβιστικά χτυπήματα που είχε οργανώσει

Ο ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, Αχμάντ Βαχίντι, διορίστηκε νέος επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, μετά τον θάνατο του προηγούμενου διοικητή Μοχάμαντ Πακπούρτο Σάββατο (28/2) μετά από επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ .

Γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1958 ο Αχμάντ Βαχίντι, ο οποίος υπηρέτησε στο παρελθόν ως επικεφαλής της εξωτερικής στρατιωτικής μονάδας των Φρουρών, Κουντς, κατηγορείται για την εμπλοκή του στις βομβιστικές επιθέσεις κατά της ισραηλινής πρεσβείας και του εβραϊκού κοινοτικού κέντρου AMIA στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1990.

Το 1992, μία βομβιστική επίθεση κατά της ισραηλινής πρεσβείας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 29 ατόμων. Δύο χρόνια αργότερα, ένα φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά έπεσε πάνω στο κοινοτικό κέντρο AMIA στην Αργεντινή, προκαλώντας την έκρηξη και αφήνοντας 85 νεκρούς και 300 τραυματίες.

Η Αργεντινή και το Ισραήλ έχουν καιρό υποψίες ότι η Χεζμπολάχ εκτέλεσε την επίθεση στο AMIA κατόπιν αιτήματος του Ιράν. Το 2024, πάνω από τρεις δεκαετίες μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις, δικαστήριο της Αργεντινής κατηγόρησε οριστικά το Ιράν για την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «τρομοκρατικό κράτος».

Ο Βαχίντι καταζητείται από την Ιντερπόλ από το 2007 για τον ρόλο του στις επιθέσεις, χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο, αλλά μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η Αργεντινή επανέφερε το αίτημα στην Ιντερπόλ για τη σύλληψή του.

Επιπλέον, υπηρέτησε ως Ιρανός υπουργός Εσωτερικών από το 2021 έως το 2024.

Ο προηγούμενος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχαμάντ Πακπούρ, είχε κομβικό ρόλο στις περιφερειακές επιχειρήσεις και στα πυραυλικά προγράμματα. Ανέλαβε την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών.

