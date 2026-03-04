Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε διατηρεί οποιαδήποτε επαφή με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
Ο Μοκμπέρ, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής πρόεδρος και πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς και καμία βάση για διαπραγματεύσεις μαζί τους», προσθέτοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο «για όσο χρειαστεί».