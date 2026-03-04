Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε διατηρεί οποιαδήποτε επαφή με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο Μοκμπέρ, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής πρόεδρος και πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς και καμία βάση για διαπραγματεύσεις μαζί τους», προσθέτοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο «για όσο χρειαστεί».

Mohammad Mokhber, aide to the late Ali Khamenei:



“We have no intention of negotiating with the U.S., which has sought to fragment Iran since the start of the revolution. We can continue the war indefinitely, just as we did during the eight years of the ‘Sacred Defense.’” pic.twitter.com/bjB6gc0fHz March 4, 2026

