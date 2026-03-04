Χιλιάδες Κούρδοι μαχητές από οργανώσεις από το Ιρακινό Κουρδιστάν έχουν εξαπολύσει χερσαία επίθεση στο έδαφος του Ιράν, ανοίγοντας ένα νέο, εκρηκτικό μέτωπο κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Κουρδιστάν του Ιράν (CPFIK).

Όπως αναφέρει το i24news.tv, Κούρδοι μαχητές που συνδέονται με το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK) άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις μάχης εντός ιρανικού εδάφους ήδη από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

«Οι χερσαίες στρατιωτικές κινήσεις των κουρδικών δυνάμεων εναντίον του Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της 2ας Μαρτίου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκκένωσαν την παραμεθόρια πόλη Mariwan στις 3 Μαρτίου και πήραν αμυντικές θέσεις εντός και γύρω από την περιοχή.

Σύμφωνα πάντα με τον αξιωματούχο του CPFIK, μαχητές του PJAK έχουν μετακινηθεί σε θέσεις γύρω από τα νότια βουνά του Mariwan στο δυτικό Ιράν, ενώ χιλιάδες έχουν ήδη αναπτυχθεί εντός των ορεινών περιοχών του Ιράν, ιδιαίτερα βαθιά μέσα στα όρη Zagros.

Το PJAK λειτουργεί δύο ένοπλες πτέρυγες: τις YRK (Μονάδες Προστασίας του Ανατολικού Κουρδιστάν) και τις HPJ (Δυνάμεις Προστασίας Γυναικών), οι οποίες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, έχουν ως πρότυπο τους κουρδικούς σχηματισμούς στη Συρία.

EXCLUSIVE: Kurdish forces in Iraq have launched a ground military offensive into Iran against the Islamic regime, an Iranian Kurdish official tells @i24NEWS_EN.



According to the official, thousands of Kurdish fighters began taking combat positions inside Iranian territory on… pic.twitter.com/g2EyzB3Ch3 March 4, 2026

Οι αναφορές αυτές έρχονται εν μέσω πληροφοριών ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να εξετάζει κουρδικές ομάδες ως πιθανούς συμμάχους στις προσπάθειες άσκησης πίεσης στο ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με το CNN, η CIA διερευνά σχέδια για τον εξοπλισμό των κουρδικών δυνάμεων με στόχο την υποκίνηση μιας λαϊκής εξέγερσης στο εσωτερικό του Ιράν. Κάτι ωστόσο που ο Λευκός Οίκος διέψευσε.

Εν τω μεταξύ, το Axios ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και τα πιθανά επόμενα βήματα.

Η Wall Street Journal έχει επίσης αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι ανοιχτή στο να υποστηρίξει ένοπλες ομάδες στο εσωτερικό του Ιράν που είναι πρόθυμες να εναντιωθούν στο καθεστώς

Ο αξιωματούχος του CPFIK δήλωσε ότι αρκετές κουρδικές πολιτικές και ένοπλες παρατάξεις είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

