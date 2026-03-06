Η Κύπρος βρίσκεται στη μέση μιας γενικευμένης περιφερειακής σύγκρουσης που οι πιθανότητες να εξελιχτεί σε Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ελάχιστες. Αυτό εξηγεί στο philenews ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, σημειώνοντας ότι η σύρραξη που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 28 Φεβρουαρίου έχει καταστήσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή πεδίο πολεμικών συγκρούσεων.

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι για να θεωρείται πως ένας πόλεμος είναι Παγκόσμιος, πρέπει να πληροί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου, μια σύρραξη αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις όταν περιλαμβάνει συγκρούσεις σε γεωγραφικές εκτάσεις πέραν των δύο ηπείρων και όταν συμμετέχει σε αυτές το μεγαλύτερο μέρος των ισχυρών δυνάμεων του πλανήτη.

Τη δεδομένη στιγμή από τις χώρες που συμμετέχουν στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται ως μεγάλη δύναμη. Ισραήλ και Ιράν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των περιφερειακών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, για να εξελιχτεί αυτός ο γενικευμένος περιφερειακός πόλεμος σε Παγκόσμιο, πρέπει να εμπλακεί ενεργά τουλάχιστον μία εκ των Ρωσία ή Κίνα και να ανοίξει νέο μέτωπο σε κάποια άλλη ήπειρο. Ένα σενάριο που μοιάζει αυτή την ώρα σαφώς απομακρυσμένο. Η Ρωσία είναι απασχολημένη με τη δική της υπόθεση εναντίον της Ουκρανίας, ενώ οι κινήσεις και οι δηλώσεις από πλευράς Κίνας δεν δείχνουν πρόθεση για ενεργή στρατιωτική εμπλοκή στο πλάι του Ιράν, παρά το γεγονός ότι το Πεκίνο καταδικάζει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις, ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου διευκρινίζει ότι η προληπτική παρουσία τους στην Κύπρο σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει συμμετοχή στον πόλεμο. Για να αποκτήσει ο περιφερειακός πόλεμος παγκόσμιο χαρακτήρα πρέπει να γίνουν και αυτές μέρος της σύγκρουσης, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει.

Σημείωσε επιπρόσθετα ότι οι Παγκόσμιοι Πολέμοι, όπως είδαμε τόσο στον Α’ όσο και στον Β’, έχουν ξεκάθαρα δύο στρατόπεδα με τις χώρες που ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια σε αυτές της έταιρης συμμαχίας. Το Ιράν σήμερα έχει αφεθεί να πολεμά μόνο του, μαζί με τους πληρεξουσίους του στην περιοχή.

Ο οικονομικός πόλεμος είναι Παγκόσμιος

Την ώρα, που όπως εξηγήθηκε πιο πάνω οι πιθανότητες ο πόλεμος στη γειτονιά μας να εξελιχθεί σε Παγκόσμιο είναι ελάχιστες έως και μηδαμινές, ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου σημειώνει ότι η οικονομική πτυχή του πολέμου έχει παγκόσμιες διαστάσεις.

Όπως επισημαίνει, οι συνέπειες του γενικευμένου περιφερειακού πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις, από τη στιγμή που πετρελαϊκές εγκαταστάσεις γίνονται στόχος και τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά εδώ και μερικές ημέρες.