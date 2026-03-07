Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν στα πρατήρια καυσίμων στο Πακιστάν, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για αύξηση περίπου 20% στις τιμές των καυσίμων, την οποία απέδωσε στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πετρελαίου Αλί Περβέζ Μάλικ ανακοίνωσε μια ιστορικά υψηλή αύξηση κατά 55 ρουπίες (0,17 ευρώ), με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται στις 321,17 ρουπίες (0,99 ευρώ) και την τιμή της βενζίνης στις 335,86 ρουπίες (1,04 ευρώ).

«Λάβαμε αυτήν την απόφαση αναγκαστικά λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως», είπε ο Πακιστανός υπουργός.

Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού και να πλήξει τον φτωχό πληθυσμό του Πακιστάν.

Πριν από την ανακοίνωση, τεράστιες ουρές σχηματίζονταν στα πρατήρια καυσίμων σε αρκετές μεγαλουπόλεις, όπως στη Λαχόρη και στο Καράτσι.

#BREAKING: Pakistan plunges into a fuel crisis as the government hikes petrol and diesel prices by PKR 55 per litre, citing surging global oil costs linked to escalating Middle East tensions. Long queues and panic buying reported at petrol pumps across the country. pic.twitter.com/QUPoE6aXFM March 6, 2026

Περιμένοντας υπομονετικά στην ουρά σε ένα πρατήριο καυσίμων της Λαχόρης, ο Ιμράν Χουσέιν δήλωσε ότι ήθελε να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη στην αγορά. «Περιμένω τη σειρά μου στην ουρά εδώ και 70 λεπτά», είπε.

Χθες Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ διεμήνυσε πως όσοι επιχειρήσουν να θησαυρίσουν μέσω της συσσώρευσης καυσίμων θα τιμωρηθούν.

Το Πακιστάν εισάγει πετρέλαιο κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Η κυβέρνηση θα αξιολογεί τη διαμόρφωση των τιμών σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε ο Πακιστανός υπουργός Πετρελαίου.

