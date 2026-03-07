Ένα από τα αρχαιότερα παγόβουνα στον κόσμο, το A23a, που κάποτε ήταν το μεγαλύτερο στη Γη, φτάνει στο τέλος της πορείας του ύστερα από μια εντυπωσιακή διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών από την Ανταρκτική προς τον Νότιο Ατλαντικό, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων επιταχύνει την αποσύνθεσή του.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους του είναι το γεγονός ότι κάλυπτε επιφάνεια μεγαλύτερη από το διπλάσιο της περιοχής του ευρύτερου Λονδίνου, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα της Ανταρκτικής.

Πορεία 40 ετών, ήταν κάποτε το μεγαλύτερο του κόσμου

Σύμφωνα με το BBC, η ύπαρξη ενός από τα παλαιότερα παγόβουνα του πλανήτη φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της, ύστερα από μια εντυπωσιακή πορεία περίπου 40 ετών που παρακολουθούσαν στενά επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Το παγόβουνο, γνωστό ως A23a, υπήρξε για μεγάλο διάστημα το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Ωστόσο, έπειτα από μια πορεία γεμάτη απρόβλεπτες αλλαγές κατεύθυνσης και συνεχείς μετακινήσεις, το A23a άρχισε να χάνει σταδιακά τη μάζα του. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, το παγόβουνο υπέστη σημαντική τήξη, ρωγμές και τελικά θεαματική διάλυση σε μικρότερα κομμάτια.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους του είναι το πώς απεικονίζεται από το διάστημα, με την εικόνα να είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή

Η πορεία του αποτυπώνεται και σε χάρτες που παρουσιάζουν τη διαδρομή του από την Ανταρκτική προς τον Νότιο Ατλαντικό. Σε έναν χάρτη με σκούρο φόντο που επικεντρώνεται στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, με τη Νότια Αμερική στα δυτικά, την Αφρική στα ανατολικά και την Ανταρκτική στα νότια, μια ανοιχτόχρωμη μπλε γραμμή δείχνει τη διαδρομή που ακολούθησε το A23a καθώς κινήθηκε βόρεια από τις παγωμένες ακτές της Ανταρκτικής προς τα ανοικτά νερά του ωκεανού.

Διαβρώνεται λόγω της κλιματικής κρίσης

Σήμερα, πολύ μακριά από τις παγωμένες θάλασσες της Ανταρκτικής, ό, τι έχει απομείνει από το παγόβουνο διαβρώνεται από τα θερμότερα νερά των ωκεανών, λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι βρίσκεται πλέον στα τελευταία στάδια της ύπαρξής του και πιθανότατα δεν θα επιβιώσει περισσότερο από μερικές εβδομάδες.

Αν και όλα τα παγόβουνα τελικά λιώνουν, οι ερευνητές μελετούν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο διαλύθηκε το A23a. Στόχος τους είναι να κατανοήσουν καλύτερα πώς ενδέχεται να αντιδράσουν άλλα τμήματα της Ανταρκτικής καθώς το κλίμα της Γης μεταβάλλεται.

«Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι»

«Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι», δήλωσε ο καθηγητής Μάικ Μέρεντιθ από το British Antarctic Survey στο Κέιμπριτζ. «Όμως πλέον βρίσκεται στα τελευταία του στάδια».

Η ιστορία των τελευταίων μηνών του A23a αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των μεταβολών που συντελούνται στις πολικές περιοχές και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στο μέλλον των πάγων της Ανταρκτικής.

