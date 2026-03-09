Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε διυλιστήριο της Bahrain Petroleum Company (BAPCO) κοντά στην Manama, μετά από συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους που αποδίδεται στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές του Μπαχρέιν, το πλήγμα προκάλεσε φωτιά σε μονάδα του διυλιστηρίου, το οποίο βρίσκεται στο νησί Σίτρα, νότια της πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο από τις ομάδες πυρόσβεσης, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν εκτίμηση των ζημιών.

Large fire seen burning this morning at the primary refinery for the Bahrain Petroleum Company (BAPCO) near the capital Manama, following a combined drone and missile attack earlier by Iran against Bahrain. pic.twitter.com/1dJA4acoat — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

Κύριες ενεργειακές εγκαταστάσεις

Το διυλιστήριο της BAPCO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, επεξεργάζεται περίπου 267.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και είναι κομβικό για την παραγωγή και εξαγωγή καυσίμων στον Περσικό Κόλπο.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στο ευρύτερο κύμα ιρανικών πυραυλικών και drone επιθέσεων εναντίον χωρών του Κόλπου, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται και η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, με τις αρχές να αναφέρουν πολλαπλές αναχαιτίσεις πυραύλων και drones τις τελευταίες ημέρες.

cnn.gr