Ένα νέο μικροσκοπικό είδος δεινοσαύρου στο μέγεθος ενός κοτόπουλου ανακάλυψαν ερευνητές στο Μπούργος στη βόρεια Ισπανία.

Ο μίνι δεινόσαυρος πήρε το όνομα Foskeia pelendonum και πιστεύεται ότι έζησε πριν από περίπου 130 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Πρώιμη Κρητιδική περίοδο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είχε ύψος μόνο 30 εκατοστών και μήκος 60 εκατοστά, ενώ συμπεριλαμβανομένης της ουράς και του κρανίου του χωρούσε στην παλάμη ενός ανθρώπινου χεριού.

Παρά τις μικρές διαστάσεις του, όμως, το συγκεκριμένο είδος δεινοσαύρου προσφέρει στους ερευνητές σημαντικά δεδομένα για το πώς εξελίχθηκε η ομάδα των φυτοφάγων ορνιθίσχιων δεινοσαύρων.

Τα πρώτα ευρήματα

Μέχρι σήμερα έχουν εντοπισθεί περίπου 800 καλοδιατηρημένα απολιθωμένα οστά του δεινοσαύρου.

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Papers in Palaeontology, οι ερευνητές εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για το ασυνήθιστο κρανίο και τα ιδιαίτερα δόντια του δεινοσαύρου.

Ο Φιντέλ Τορσίντα, διευθυντής του Μουσείου Δεινοσαύρων Salas de los Infantes στο Μπούργκος, δήλωσε:

«Αυτό το ζώο εξελίχθηκε έτσι ώστε να χάσει την ικανότητα μάσησης στο μπροστινό τμήμα του στόματός του και να την ενισχύει στο πίσω τμήμα».

Πρόσθεσε ότι αυτό ήταν «αρκετά περίεργο» συγκριτικά με άλλα είδη δεινοσαύρων σαν κι αυτό.

Γρήγορο και ευκίνητο

Τα απολιθωμένα οστά του δεινοσαύρου μελετήθηκαν επίσης από μικροσκόπιο στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το συγκεκριμένο είδος μεγάλωσε με γρήγορους ρυθμούς. Ενδεχομένως να έμοιαζε με πτηνό ή μικρό θηλαστικό.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πιθανώς να ήταν εξίσου πολύ γρήγορο και ευκίνητο, ώστε να μπορεί να κινείται με ευκολία ανάμεσα στα πυκνά δασικά οικοσυστήματα.

Για τους ερευνητές η ανακάλυψη του μικροσκοπικού αυτού είδους είναι σαν να βρίσκεις ένα χαμένο κομμάτι του παζλ.

Ο Τιερί Τορτόζα, ερευνητής στο Φυσικό Καταφύγιο Sainte Victoire, δήλωσε:

«Βοηθά στην κάλυψη ενός κενού 70 εκατομμυρίων ετών, ένα μικρό κλειδί που ξεκλειδώνει ένα τεράστιο κεφάλαιο που λείπει».

cnn.gr