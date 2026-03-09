Οπρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Άγκυρα απηύθυνε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις προς το Ιράν, αφού τα συστήματα αεράμυνας του NATO κατέρριψαν έναν δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να προβαίνει σε λανθασμένες και προκλητικές ενέργειες. Πρόσθεσε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα, μετά την ανάπτυξη έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 Fighting Falcon στα κατεχόμενα τη Δευτέρα.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το δεύτερο περιστατικό Τούρκος πρόεδρος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «κύριος στόχος μας είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας εκτός του πολέμου στο Ιράν».

«Αναλύσαμε τα σενάρια με πολυδιάστατο τρόπο. Θέλω εξαρχής να δηλώσω ξεκάθαρα το εξής: ως κυβέρνηση βρισκόμαστε σε κατάσταση επιφυλακής με όλες τις υπηρεσίες μας από τις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους θεσμούς του κράτους. Με τις έμπειρες ομάδες μας στη διαχείριση κρίσεων παρακολουθούμε τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό και δεν παραβλέπουμε καμία πιθανότητα. Δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας ούτε στιγμή«, είπε ο Ερντογάν.

Ακολούθως, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «πρωταρχικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή τη φωτιά. Η διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκίας και της ηρεμίας των 86 εκατομμυρίων πολιτών μας αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητά μας σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να πάθει κακό ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά έστω και ενός πολίτη μας».

«Παρά εκείνους που ρίχνουν λάδι στη φωτιά με στόχο να οδηγήσουν την περιοχή μας σε αστάθεια, εμείς ρίχνουμε νερό στη φωτιά, προσπαθώντας να την ελέγξουμε πριν εξαπλωθεί και αν είναι δυνατόν, να τη σβήσουμε εντελώς» είπε ο Ερντογάν.

«Αγαπητό μου έθνος, αυτό πρέπει να το γνωρίζουν πολύ καλά τόσο όσοι κοιτούν τη χώρα μας με κακόβουλη διάθεση: ούτε το κράτος μας ούτε η κυβέρνησή μας βρίσκονται ποτέ σε κατάσταση αδυναμίας. Η Τουρκία είναι ισχυρή και ικανή σε κάθε τομέα, πρωτίστως στη διπλωματία, την άμυνα και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Η χώρα μας διαθέτει, δόξα τω Θεώ, την ικανότητα και τη δύναμη να αποκρούσει κάθε είδους επίθεση και να σπάσει τα βρώμικα χέρια που απλώνονται εναντίον της» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

skai.gr