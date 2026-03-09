

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην επαρχία Ντενιζλί της νοτιοδυτικής Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:21 (τοπική ώρα), με επίκεντρο την περιοχή Μπουλντάν του Ντενιζλί στην Τουρκία. Είχε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες, όπως στο Ουσάκ, το Αϊδίνιο, τη Μούγλα και το Μπουρντούρ.

Ακόμα δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Το Ντενιζλί είναι μία αναπτυσσόμενη τουρκική πόλη η οποία βρίσκεται στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία και στην άκρη μιας κοιλάδας η οποία έχει διαμορφωθεί από τον ποταμό Μαίανδρο που βρίσκεται εκεί κοντά. Η πόλη είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου.

iefimerida.gr