Ο Μαραθώνιος του Λος Άντζελες, θεσμός που καθιερώθηκε το 1986 μετά την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984, κατέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές και οριακές στιγμές στην ιστορία του. Στην απαιτητική διαδρομή των 42.195 μέτρων, η νίκη κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα.

Ο 36χρονος Αμερικανός Nathan Martin τερμάτισε πρώτος στη Σάντα Μόνικα με χρόνο 2:11:18. Τον ίδιο ακριβώς χρόνο κατέγραψε και ο Κενυάτης Michael Kimani Kamau. Η διαφορά που ανέδειξε τον νικητή ήταν μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.

Αυτό το φινάλε ξεπερνά σχεδόν κάθε προηγούμενο σε μεγάλους μαραθωνίους, αφήνοντας πίσω του το θρίλερ του Τόκιο το 2025 (νίκη του Σίμπου για 3 εκατοστά) και της Νέας Υόρκης (νίκη του Κιπρούτο για 0.16). Μοναδική εξαίρεση ίσως αποτελεί ο φετινός Μαραθώνιος της Σεβίλλης, όπου η διαφορά ήταν τόσο μικρή που το φώτο-φίνις δεν μπόρεσε καν να την προσδιορίσει σε εκατοστά.

Δραματική ανατροπή και κατάρρευση



Το τέλος του αγώνα είχε στοιχεία θρίλερ. Ο Καμάου (με ατομικό ρεκόρ 2:08:19 από τη νίκη του στη Σεντζέν το 2023) είχε καταφέρει να αποσπαστεί, αλλά έκανε ένα μοιραίο λάθος καθώς δεν κατανάλωσε καθόλου υγρά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει από δυνάμεις στα τελευταία μέτρα και να καταρρεύσει στο έδαφος αμέσως μετά τον τερματισμό, με τους διασώστες να τον απομακρύνουν με φορείο.

Ο Μάρτιν, εκμεταλλευόμενος την αγωνιστική πτώση του Κενυάτη, ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή την ύστατη στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός έχει ατομικό ρεκόρ 2:10:45, το οποίο αποτελεί την κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ από Αφροαμερικανό δρομέα γεννημένο στις ΗΠΑ.

NEW: American Nathan Martin wins the closest Los Angeles Marathon in race history, beating Kenya’s Michael Kimani Kamau by just 00.01 seconds.



Martin was seen chasing down Kamau at the end of the race.



“I made an actual move five miles out… when I saw no one else was picking… pic.twitter.com/5BCvZpfrec March 9, 2026

Ακραίο ψύχος και μετάλλια στα… 29 χιλιόμετρα

Η φετινή διοργάνωση θα μείνει στην ιστορία και για τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Το κρύο ήταν δριμύ, με τον υδράργυρο να βρίσκεται μόλις λίγους βαθμούς πάνω από το μηδέν.

Η διαδρομή, που ξεκινά από το γήπεδο των Dodgers και διασχίζει το Hollywood Boulevard από τα ανατολικά προς τα δυτικά, αποδείχθηκε τόσο εξουθενωτική υπό αυτές τις συνθήκες, που η οργανωτική επιτροπή πήρε μια πρωτοφανή απόφαση και απένειμε το μετάλλιο του «finisher» (τερματίσαντα) σε όλους τους δρομείς που κατάφεραν να φτάσουν έστω μέχρι το 29ο χιλιόμετρο!

