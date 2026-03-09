Ως «μεγάλο λάθος» χαρακτήρισε την επιλογή του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, του 56χρονου γιου του δολοφονηθέντα Αλί Χαμενεΐ, ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη δυσαρέσκειά του.

«Νομίζω ότι έκαναν μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω αν θα διαρκέσει. Νομίζω ότι έκαναν λάθος», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο NBC News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της κατάσχεσης ιρανικού πετρελαίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν ήθελε να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά πρόσθεσε: «Σίγουρα οι άνθρωποι έχουν μιλήσει γι’ αυτό».

Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιδρομή τον Ιανουάριο και απήγαγαν τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Από τότε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει και να αξιοποιήσει τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. «Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα. Οι άνθρωποι το έχουν σκεφτεί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ακόμα στην τελετή επιστροφής των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν, σημειώνοντας ότι «είναι πάντα δύσκολο».

Νωρίτερα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ισφαχάν μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι η επιλογή αυτή ήταν υπό συζήτηση.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με αυτό. Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος αντικατέστησε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ανώτατος ηγέτης, αλλά δεν επανέλαβε την προηγούμενη απειλή του να σκοτώσει οποιονδήποτε διάδοχο που θα αναλάμβανε την εξουσία χωρίς τη συγκατάθεσή του.

«Δεν θα σας πω», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν θα σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του», προσέθεσε.

ertnews.gr