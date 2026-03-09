Σκληρή ρητορική απέναντι στο Ιράν υιοθέτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε συγκέντρωση Ρεπουμπλικάνων στη Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει συντριπτικά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι περίπου το 80% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν έχει καταστραφεί, ενώ έκανε λόγο για σχεδόν πλήρη αποδόμηση των δυνατοτήτων της χώρας σε πυραύλους και drones. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ιρανικός ναυτικός στόλος «βρίσκεται πλέον στον βυθό του ωκεανού».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ πέρυσι το καλοκαίρι απέτρεψε μια ευρύτερη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η Ουάσιγκτον δεν είχε κινηθεί πρώτη, το Ιράν θα εξαπέλυε επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα.

«Μέσα σε μια εβδομάδα θα μας είχαν επιτεθεί, 100%. Είχαν πολύ περισσότερους πυραύλους από ό,τι πίστευε κανείς και θα επιτίθεντο όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε ακόμη και πυρηνικά όπλα εναντίον του Ισραήλ εάν τα διέθετε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «βλακώδη» την απόφαση των Ιρανών να στοχεύσουν χώρες της περιοχής, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις εντείνουν την απομόνωση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στη σύγκρουση, αλλά ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η πλήρης εξουδετέρωση της απειλής. «Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Προχωράμε μπροστά, πιο αποφασισμένοι από ποτέ να πετύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει μια για πάντα αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για έναν «ικανό αλλά βίαιο» στρατιωτικό ηγέτη. «Ίσως να ήταν πολύ πιο ικανοί από ό,τι είναι τώρα, αν είχε ζήσει. Αλλά τον ξεφορτωθήκαμε πρώτοι», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η διεθνής θέση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ενισχυθεί σημαντικά. «Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα «ήταν κάποτε σχεδόν πεθαμένη», αλλά πλέον έχει ανακτήσει την ισχύ και το κύρος της.

