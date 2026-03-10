Τη «Μασσαλιώτιδα», τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, τραγούδησε ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με ναύτες στο αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο γαλλικό πολεμικό πλοίο.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε μια τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους τρεις ηγέτες να στέλνουν ένα μήνυμα ενότητας από την Πάφο.

Κατά την επιστροφή του, έκανε μια στάση στη Σούδα, όπου τον υποδέχτηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Στη συνέχεια, ο Γάλλος πρόεδρος επιβιβάστηκε στο αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle».

Εκεί, επιβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι «δεν συμμετέχουμε σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι γαλλικές δυνάμεις συνέχισαν τις «αναχαιτίσεις» τους τις τελευταίες ημέρες για να προστατεύσουν τους εταίρους τους.

Ο Μακρόν τραγουδά τη «Μασσαλιώτιδα» με τους ναύτες

Στη συνέχεια, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media αλλά και στη «Le Figaro», ο Γάλλος πρόεδρος παρότρυνε τους ναύτες να τραγουδήσουν τη «Μασσαλιώτιδα», τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, τραγουδώντας μάλιστα μαζί τους.

