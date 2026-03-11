Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Χορμούζ».

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs March 10, 2026

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

iefimerida.gr