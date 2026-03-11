Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε την Τρίτη (10/3) μια δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων κρουζ του νέου αντιτορπιλικού του πολεμικού ναυτικού στη δυτική ακτή Nampho, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κεντρικού Πρακτορείου Ειδήσεων της Κορέας (KCNA) ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρακολούθησε την εκτόξευση μέσω βίντεο και επικοινωνούσε με το πλοίο μέσω τηλεφώνου από μια άγνωστη αλλά απομακρυσμένη εσωτερική τοποθεσία.

North Korean leader Kim Jong Un oversaw the test launch of strategic cruise missiles from a new 5,000-ton naval destroyer, the country's state media said. pic.twitter.com/jCIVr9TYlr March 11, 2026

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το KCNA, στο πλάι του βρισκόταν η κόρη και διάδοχός του, Κιμ Τζου Ε, και στρατηγοί.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, πολλαπλοί πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν γρήγορα ο ένας μετά από τον άλλον από το αντιτορπιλικό No. 51 Choe Hyon με τροχιά πτήσης που κράτησε περίπου 3 ώρες, αποδεικνύοντας τη μεγάλη τους εμβέλεια.

Στο βίντεο της κρατικής τηλεόρασης από τη δοκιμή φαίνεται το πλοίο να εκτοξεύει έξι πυραύλους τον έναν μετά τον άλλον προς τα δυτικά από ένα σύστημα κάθετης εκτόξευσης (VLS) στην πρύμνη.

«Η δοκιμή επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του εθνικού συστήματος ολοκληρωμένης διοίκησης στρατηγικών όπλων και την ανωτερότητα του ολοκληρωμένου συστήματος μάχης του πλοίου», τόνισε ο Κιμ.

Μετά τη δοκιμή επεσήμανε πως «η κρατική πυρηνική δύναμη έχει μεταβεί σε ένα πολυδιάστατο επιχειρησιακό στάδιο».

Cruise missiles were seen launching into the sky as North Korean leader Kim Jong Un oversaw tests from a new naval destroyer aimed at assessing the warship's capabilities. pic.twitter.com/M1cdH1lzsi March 11, 2026

Παράλληλα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσε ότι τα αντιτορπιλικά της κλάσης Choe Hyon και τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία που θα κατασκευαστούν στο μέλλον θα εξοπλιστούν με υπερηχητικά οπλικά συστήματα, αντικαθιστώντας τα αυτόματα πυροβόλα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της πυρηνικής ικανότητας επίθεσης μακράς εμβέλειας. Τα μικρότερα πλοία κάτω των 3.000 τόνων θα διατηρήσουν αυτόματα πυροβόλα για άμεση αμυντική χρήση.

Το KCNA ανέφερε ότι το πλήρωμα θα συνεχίσει δοκιμές σε αντιαεροπορικά, ανθυποβρυχιακά και ναρκοθετικά οπλικά συστήματα, καθώς και δοκιμές πλεύσης και ελιγμών, προτού το πλοίο παραδοθεί στο ναυτικό εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Η παράδοση του αντιτορπιλικού αναμένεται στις 10 Οκτωβρίου 2026, ενώ η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει παράλληλα και την ανάπτυξη του δεύτερου αντιτορπιλικού No. 52 Kang Kon, του οποίου η εξέλιξη φαίνεται να υστερεί λόγω προβλημάτων κατά την αρχική εκτόξευση.

