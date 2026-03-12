Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση, η οποία – σύμφωνα με την εκτίμησή τους – χρησιμοποιούνταν από το ιρανικό καθεστώς για την ανάπτυξη «κρίσιμων δυνατοτήτων» που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων.
Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη και αφορά το συγκρότημα Ταλεγκάν. Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διαδοχικών αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε η ισραηλινή αεροπορία στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.
Οι IDF αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια το Ιράν χρησιμοποιούσε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD», το οποίο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αποτελεί μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.
Το συγκρότημα Ταλεγκάν είχε, επίσης, αποτελέσει στόχο ισραηλινών επιδρομών τον Οκτώβριο του 2024, όταν το Ισραήλ είχε απαντήσει σε ιρανική πυραυλική επίθεση.