Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση, η οποία – σύμφωνα με την εκτίμησή τους – χρησιμοποιούνταν από το ιρανικό καθεστώς για την ανάπτυξη «κρίσιμων δυνατοτήτων» που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη και αφορά το συγκρότημα Ταλεγκάν. Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διαδοχικών αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε η ισραηλινή αεροπορία στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

צה״ל תקף אתר מרכזי נוסף של משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות לנשק גרעיני



כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.



האתר שימש בשנים… pic.twitter.com/ZrFxrLnDCN March 12, 2026

Οι IDF αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια το Ιράν χρησιμοποιούσε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD», το οποίο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αποτελεί μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.

Το συγκρότημα Ταλεγκάν είχε, επίσης, αποτελέσει στόχο ισραηλινών επιδρομών τον Οκτώβριο του 2024, όταν το Ισραήλ είχε απαντήσει σε ιρανική πυραυλική επίθεση.

protothema.gr